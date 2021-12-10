В Кремле назвали провокацией появление украинского корабля в Керченском проливе

Утром 9 декабря военный украинский корабль под названием «Донбасс» вышел из Мариуполя и двинулся в сторону Керченского пролива. Фото: www.korabli.eu

Утром 9 декабря военный украинский корабль под названием «Донбасс» вышел из Мариуполя и двинулся в сторону Керченского пролива. Заявок на прохождение судна украинцы не подавали. Наши пограничники сделали запрос, но им ответили, что «Донбасс» следовать в Керченский залив не планирует». При этом, корабль как раз продолжил двигаться к нашим границам. Все это происходило в тот момент, когда Зеленский общался с Байденом.

- Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которые могут проистекать из таких провокационных действий, - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что «любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям».

Если вспомнить, что США убеждают всех в Европе, будто Россия собирается напасть на Украину, то такие выходки военных выглядят странно. Понятно, что простое движение корабля не спровоцирует агрессии. Но зачем все это делать, если обстановка и так напряжена?

Если Киев хочет спровоцировать Россию, тогда остается понять: зачем это Украине и к какой реакции нас подталкивают.