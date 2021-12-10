Игорь Артамонов: «Бюджет Липецкой области на 2022 год направлен на решение социальных проблем»

Фото: липецкаяобласть.рф

Руководитель области выразил уверенность в том, что главный финансовый документ Липецкой области на следующую трёхлетку сбалансирован и имеет весомый запас прочности.

В своём выступлении перед народными избранниками Игорь Артамонов обратил внимание депутатов на то, что главный финансовый документ имеет ярко выраженную социальную направленность. «В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти», - определил основное направление работы областной власти Игорь Артамонов.

Заместитель главы администрации Липецкой области – начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых отметил, что при нынешних темпах экономического развития плановый прирост валового регионального продукта составит ежегодно свыше пятидесяти миллиардов рублей. Данный показатель является одним из основных при оценке благоприятности инвестиционного климата в Липецкой области. Важным моментом является также то, что в течение предстоящих трёх лет буду сохранены все необходимые меры налоговой поддержки производственного сектора экономики.

Для обеспечения качественным жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей из бюджета региона будут направлены свыше 1,6 млрд рублей. На эти средства в ближайшие три года жилье получат 818 человек. Параллельно с этим с 1 января следующего года для детей-сирот, у которых нет жилья, будет доступна ещё одна мера господдержки – из бюджета региона ребятам будет компенсированы расходы за аренду квартир. Так например, Размер компенсации в Ельце и Липецке размер компенсации будет до восьми тысяч рублей. В других муниципальных районах области сумма компенсации составит до 5 тысяч.

Глава области Игорь Артамонов также отметил, что в регионе будет продолжена программа переселения липчан из аварийного жилья. На эти цели в бюджете региона на следующие два года годы предусмотрено порядка трёх миллиардов. За счёт этих средств в новые квартиры въедут 4124 человека.

В Липецкой области действуют несколько программ, которые направлены на улучшение жилищных условий граждан. За счет реализации программ «Молодая семья», «Свой Дом», «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (молодые семьи, многодетные семьи, граждане, которые живут на селе, работники бюджетной сферы), приобрести или построить собственное жилье смогут более две с половиной тысяч семей. На эти цели из областного бюджета будет выделено свыше 1,7 миллиарда рублей.

Фото: липецкаяобласть.рф

Одной из наиболее приоритетных сфер для бюджета Липецкой области является здравоохранение. Для обеспечения лекарствами льготников из региональной казны ежегодно будут направлять по одному миллиарду рублей. Порядка 900 миллионов в следующем году выделят на реконструкцию, текущий и капитальный ремонт больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и других учреждений областного здравоохранения, а также на технологическое обновление. Для реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных отделений» в течение трёх лет будет выделено 366 млн рублей. Планируется создание в 2022 году В городе Грязи в следующем года, а в Лебедяни - в 2023-м будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи. Большое внимание будет уделено дальнейшей модернизации первичного звена здравоохранения.

Дополнительные ресурсы в трёхлетнем бюджете Липецкой области предусмотрены на развитие социально-культурной сферы. В частности будет увеличено финансирование капитального строительства социальных объектов в рамках нескольких национальных проектов и госпрограмм. Надо добавить, что Липецкая область принимает активное участие в реализации инициативы Президента России по реализации инфраструктурных бюджетных кредитов. Они выделяются из бюджета страны под 3% годовых и направляются на социально-экономическое развитие регионов страны.

На средства такого кредита ,который будет выделен в течение ближайших двух лет в размере 3,6 миллиарда рублей будут реализованы три крупных проекта. В результате в микрорайоне Елецкий областного центра построят поликлинику на 600 взрослых и 200 детских посещений. в микрорайонах Университетский и Звездный возведут корпус к лицею №3 имени К.А. Москаленко, и детские садики. В микрорайоне Северо-Восточный в Усмани возведут детский сад с начальной школой.

Доходы бюджета региона на 2022 год составят 75 миллиардов 912 миллионов рублей. Расходов запланировано на 85 миллиардов 455 миллионов рублей. Дефицит бюджета составит 9 миллиардов 544 миллиона рублей. Источниками финансирования бюджетного дефицита станут переходящие остатки текущего года.

В 2023 году дефицит составит 7 миллиардов 415 миллионов рублей, при доходной части в 73 миллиарда 745 миллионов рублей и расходах на сумму 81 миллиард 160 миллионов рублей.

По планам на 2024 год доходы должны вырасти до 77 миллиардов 491 миллионов рублей, при росте расходов до 87 миллиардов 236 миллионов рублей. Дефицит на сумму 9 миллиардов 745 миллионов, будет покрыт за счёт остатков 2021 года и привлечения коммерческих заимствований.