Вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса в России в 2021 году: когда начнется, какая прививка

Противопоказания к вакцинации подростков от коронавирусной инфекции в целом такие же, как и для взрослых людей Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав РФ одобрил вакцину «Спутник М» для применения при вакцинации подростков от коронавирусной инфекции в возрасте от 12-ти до 17-ти лет включительно. Вакцинация станет доступной уже до конца 2021 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ближайшее время в прививочные пункты поступит 150 тысяч доз препарата. Прививку сделают исключительно с добровольного согласия родителя или законного представителя, или с согласия самого подростка, если он старше 15-ти лет. «Спутник М» был зарегистрирован в Минздраве 24 ноября 2021 года.

ЧТО ЗА ВАКЦИНА «СПУТНИК М»

Препарат «Спутник М» - векторная, это аналог вакцины, применяемой для взрослого населения - «Спутник V», разработана она также в Национальном-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В варианте вакцины для подростков – два компонента, интервал введение – 21 день, количество действующего вещества снижено в 5 раз по сравнению с вариантом для взрослых.

БЕЗОПАСНА ЛИ ВАКЦИНА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков оценивает безопасность прививки как потенциально высокую, прежде всего потому, что в вакцине снижено количество действующего вещества. И все же для того, чтобы эксперты могли говорить о безопасности препарата с уверенностью, нужны опубликованные данные по фазам клинических испытаний. Однако за рубежом вакцинация подростков препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca даже с не заниженными дозами действующих веществ идет хорошо, а Pfizer и Moderna применяют при этом аж для детей от 5 до 11 лет. Это если ориентироваться на ситуацию с детской вакцинацией в мире.

Руководитель Центра имени Гмалеи Александр Гинцбург говорил о том, что среди выявленных побочных эффектов во время клинических испытаний «Спутника М» – лишь небольшое повышение температуры тела до 37,4 градусов.

ЭФФЕКТИВНА ЛИ ВАКЦИНА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Предварительные данные показали хорошую эффективность вакцины. Больше чем у 90 процентов привитых подростков вырабатывался иммунитет к коронавирусу.

- Однако надо учитывать, что эффективность и безопасность не оценивались относительно штаммов нового варианта коронавируса SARS-CoV-2 Омикрон, - говорит врач-педиатр, инфекционист, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков. – Мы сейчас не можем анализировать, насколько вакцина будет эффективна именно для этого варианта.

КОМУ ИЗ ПОДРОСТКОВ НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

1. Тем, кто ведет социально-активный образ жизни, ходит в школу, ВУЗ, активно общается со взрослыми и ребятами своего возраста.

2. Тем, кто еще не болел коронавирусной инфекцией или болел ей давно, больше 6-ти – 9-ти месяцев назад.

3. Тем, кто имеет риски тяжелого течения COVID-19:

- дети с избыточной массой тела,

- с эндокринными патологиями, включая сахарный диабет,

- с сопутствующими хроническими заболеваниями.

КАКИЕ ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Противопоказания к вакцинации подростков от коронавирусной инфекции в целом такие же, как и для взрослых людей:

- тяжелая аллергическая реакция на первый компонент вакцины,

- острое воспалительное заболевание (текущее, надо подождать выздоровления и выждать после от 1-й до 4-х недель),

- недавно перенесенные серьезные хирургические вмешательства,

- тяжелый иммунокомпрометированный статус пациента (люди с сильно подавленной иммунной системой).

- Относительно детей с большей осторожностью стоит быть с теми, у кого есть аллергии, особенно если когда-то уже был анафилактический шок или отек Квинке и если у ребенка есть аутоиммунные заболевания, - говорит врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

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