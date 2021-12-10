Букмекеры вернули игрокам более миллиарда рублей

Всего за указанный период поступило более 40 000 обращений. Половину из них специалисты «РБ» признали обоснованными, в 28% случаев требования клиентов были удовлетворены.

С каждым годом увеличивается общая сумма денежных средств, возвращаемых игрокам. Так, если в 2015-м она составила 20,6 млн рублей, то за 5 лет этот показатель вырос более чем в 30 раз.

Чаще всего за указанный период в независимый арбитраж издания «Рейтинг Букмекеров» поступали сообщения о блокировках счёта (25,3%), задержке выплаты (22,9%) и неправильном, по мнению пользователя, расчете ставки (22,4%). Размер самой крупной единоразово возвращенной суммы составил 19,7 млн рублей.

Лидерами по количеству обращений (21,5% от общего числа) по-прежнему остается Москва и Московская область.

«Российский букмекерский рынок постепенно становится более прозрачным, открытым и клиентоориентированным. Возврат миллиарда рублей игрокам — результат совместной работы экспертов арбитража „Рейтинга Букмекеров“ и букмекерских компаний. Это большой вклад в развитие идеи „ответственной игры“, которую проводит учрежденная нами одноименная ассоциация», — отметил директор по маркетингу «Рейтинга Букмекеров» Антон Ештокин.