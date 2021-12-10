Маскарад с фиксиками!

Декабрь — месяц особенный. Буквально с первых его чисел чувствуется приближение новогодних праздников. Сейчас самое время для творчества, чудес и подарков. Новый журнал «Фиксики» станет отличным бонусом ребенку — поможет встретить Новый год во всеоружии и развлечет на каникулах. Главная тема последнего выпуска этого года — маскарад. Фиксики знают о нем все и готовы поделиться секретами. Почему на маскарад нужно приходить в необычных костюмах и масках, откуда пошла такая традиция и с чем она связана? Можно сказать, что люди маскируются, чтобы их никто не узнал! Кстати, придумали такие переодевания не просто так, а чтобы отгонять злых духов. Помимо этого, юные читатели узнают, какие бывают маскарады и где проходят самые известные из них, куда съезжаются люди со всей планеты.

Декабрьский номер не только поможет создать новогоднее настроение, но и подскажет, как подготовиться к празднику. Фиксики предлагают при помощи ножниц и клея сделать своими руками маску-трафарет, которую потом можно интересно украсить.

А еще внутри собрано много-много подарков! Закладки для книг с героями мультфильма и важными событиями. Елка-пазл с заданиями, в которую весело играть в компании . Здесь же, на страницах журнала, можно научиться простым правилам бережного отношения к природе и найти экологичные идеи к зимним праздникам. Также журнал порадует календарем на 2022 год.

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