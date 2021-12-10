Великобритания решила выдать Ассанжа США, где его готовы запрятать в тюрьму на 175 лет

Основателя «Викиликс» ждет жесткий приговор Фото: REUTERS

Британский суд санкционировал экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Там основателя «Викиликс» ждут обвинения в нелегальном доступе к информации и шпионаже, против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым австралиец может сесть за решетку на 175 лет.

Высокий суд Англии и Уэльса рассматривал апелляцию, которую американские власти подали на первоначальное решение Центрального уголовного суда от января этого года отказать в переводе основателя «Викиликс» в США. В качестве обоснования своего решения судья тогда назвал опасения в том, что страдающий психическими заболеваниями Ассанж может покончить с собой.

- Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил его государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США, - говорится в официальном вердикте.

Одной из основных причин такого решения судьи назвали гарантии, которые дал Вашингтон в отношении Ассанжа. Американцы пообещали не применять к нему «специальные меры административного характера», а также после вынесения приговора американским судом отправить австралийца отбывать наказание к себе на родину.

Основатель «Викиликс» в 2010 году был обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах, из-за чего он был арестован полицией, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он успешно обжаловал. Но уже в 2012 году австралиец, который в то время находился под подпиской о невыезде, попросил политическое убежище в Эквадоре и до 2019 года скрывался в посольстве этой страны.

Невеста Ассанжа Стелла Морис заявила журналистам, что их адвокаты обжалуют решение. Но если не удастся оспорить вердикт или отсрочить его исполнение, активиста могут выслать за океан еще до конца года.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение Высокого суда Лондона «позорным вердиктом в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля».