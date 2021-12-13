Заграница у нас купит: как перестать бояться и начать экспортировать

Внешняя торговля оправилась от удара пандемии. Показатели нынешнего года как в разрезе импорта, так и экспорта уже превышают докризисный 2019-й год. И есть основания полагать, что эта тенденция будет нарастать. Вместе с этим нужно отметить, что восстановление идет неравномерно. Если российский крупный бизнес резко нарастил поставки за рубеж, то в малом и среднем предпринимательстве (МСП) эти процессы идут медленнее.

Так, согласно исследованию, проведенному минувшим летом платежной системой «Таможенная карта» и агентством НАФИ, представители МСП ожидали, что для этого сегмента полное восстановление внешнеэкономической деятельности произойдет только на горизонте 6-12 месяцев. Как вовлечь в трансграничную торговлю большее число российских производителей и продавцов, шла речь на конференции, состоявшейся на площадке «Радио «Комсомольская правда» в формате телемоста Москва - Екатеринбург.

Представление о масштабах российского импорта-экспорта можно получить на основе статистике «Почты России» - крупнейшего логистического оператора страны. Так, за первое полугодие 2021 года «Почта России» приняла 2,2 млн. экспортных отправлений. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 23%. Однако это далеко не «потолок возможностей».

- На внутреннем российском рынке, по экспертным оценкам, представлено порядка 300 тысяч производителей и продавцов. Это огромный нереализованный потенциал, с учетом низкой доли экспортеров среди этих продавцов и производителей, - рассказала Галина Сосяк, руководитель по работе с ключевыми клиентами макрорегиона Урал «Почта России».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даже в среде самих бизнесменов есть представление, что выход на внешние рынки доступен только для «избранных» компаний и что это требует содержание большого штата специалистов по ВЭД (внешнеэкономической деятельности). Однако в последнее время этот стереотип серьезно пошатнулся по нескольким причинам.

Во-первых, широкое распространение маркетплейсов позволило легко торговать с зарубежными партнерами даже самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Во-вторых, цифровизация таможенных сервисов сделала процесс декларирования товаров намного проще и быстрее. Наконец, появились сервисные компании, предоставляющие таможенное сопровождение полного цикла - они позволяют бизнесу вывести на аутсорс практически все процессы, связанные с выходом на внешние рубежи.

На этом в своем выступлении остановился генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов:

- До сих пор, к сожалению, многие предприниматели считают, что таможенные процедуры влекут для них высокие риски и затраты, в том числе по времени, - отметил он. - И эти опасения мешают большему числу наших компаний выходить на международный уровень. Ключевой момент сейчас - это повышение квалификации специалистов во внешнеэкономической деятельности. Технологически многие вещи уже хорошо готовы, Федеральная таможенная служба уже провела и продолжит проводить большую работу по цифровизации своих сервисов. Важно, что появляется много компаний, в том числе «Таможенная карта», которые дают малому и среднему бизнесу услуги оперативного и грамотного доступа к этой государственной инфраструктуре. Это возможность быстро декларировать товары, оплачивать таможенные пошлины и так далее.

Андрей Возмилов, генеральный директор «Таможенной карты» Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, именно на Урале «Таможенная карта» заключила соглашение с Центром поддержки экспорта Свердловской области о совместной работе в области повышения компетенций предпринимателей, которые хотят работать с иностранными контрагентами, и решения всех их проблемных вопросов.

Татьяна Лагунова, руководитель Центра поддержки экспорта Свердловской области, рассказала, с решения каких вопросов нужно начинать руководителям экспортно-ориентированных компаний.

- Самый важный этап – выбор вашего целевого рынка, куда вы хотите экспортировать, - говорит Лагунова. - К этому пункту мы всегда очень основательно подходим и помогаем экспортерам сориентироваться в мировом торговом пространстве, понять, как анализировать ту информацию, которая есть в открытых источниках, как на основании нее понять, какой же рынок для нас наиболее привлекателен. И в том числе мы можем проводить маркетинговые исследования. На основании этого первого важного этапа выбора рынка выстраивается вся цепочка, как искать покупателей. Искать мы можем вместе с вами, вместе с нашими консалтинговыми компаниями-партнерами в разных странах, представителями Российского экспортного центра за рубежом и торговыми представителями РФ за рубежом.

С точки зрения изменения таможенного законодательства, то в 2022 году они будут не слишком большие, рассказал участникам конференции начальник Уральского таможенного управления ФТС Алексей Фролов.

- В первую очередь изменения связаны с ужесточением контроля в отношении лесоматериалов. С 1 января следующего года вступают в силу и ряд федеральных законов, и постановлений Правительства РФ, все лесные материалы будут сопровождаться специальным документом, который будет формироваться в электронном виде. Фактически мы сможем проследить от делянки, где добывается этот лес, практически до того вагона, который будет предоставляться таможенным органам для подтверждения факта вывоза леса из Российской Федерации, - рассказал Алексей Фролов.

Кроме того, будет развиваться система маркировки товаров и система прослеживамости товаров.

- Задача этих систем точно такая же, как и по лесным материалам, - возможность в любой момент проконтролировать тот или иной товар, который прошел таможенное оформление, видят ли его налоговые органы. То есть путь товара от выпуска при ввозе до конечного получателя будет прозрачен для таможенных и налоговых органов, - отметил начальник Уральской таможни.