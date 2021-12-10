Forward представили экипировку для паралимпийской сборной России на Игры в Пекине

Компания Forward уже не первый год сотрудничает с Паралимпийским комитетом России, ранее бренд успешно экипировал Паралимпийские Игры в Токио. «Это большая честь для нас — предоставить спортивную форму для российских паралимпийцев, предоставив им экипировку общего назначения на предстоящих играх в Пекине. Мы гордимся нашими спортсменами и желаем им побед! Надеемся, что наша форма, выполненная в цветах российского триколора, поможет им в поддержании боевого духа и достижении всех поставленных целей» — сказал генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков.

Дизайнеры, разрабатывая экипировку знали то, как важно создать коллекцию, которая бы не только была комфортной, но и вселяла в спортсменов уверенность в своих силах. Спортивные костюмы представляют собой сочетание современного уникального дизайна вместе с удобной посадкой, что обеспечивает максимальный комфорт в носке. Форма выполнена из высокотехнологичных материалов с применением оборудования последнего поколения в цветах российского триколора.