Представители стран бывших республик СССР обсудили возрождение союза в экономическом и политическом ключе

Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В пятницу Владимир Путин принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета. Политики – главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и России – рассказывали о планах дальнейшего объединения. И чем больше конкретных шагов называли, тем больше казалось, что говорят они о возрождении великого и могучего. Нет, конечно, одна страна с общей столицей, армией и валютой нас не ждет, но вот в остальном все очень похоже. Смотрите сами:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Почетный председатель совета Нурсултан Назарбаев заявил, что страны могут стать «внутри самодостаточными».

- Мы можем заместить большую часть импортируемых товаров. Это выгодно всем, - заявил Назарбаев.

- Хватит ориентироваться на западные памперсы и чипсы, - поддержал белорусский президент Александр Лукашенко.

Похожая стратегия была у Советского Союза – страна старалась максимум всего делать сама, покупая за границей только в крайней необходимости. Если импортозамещением займется весь экономический совет, то может вернуться и специализация республик. Россия внутри объединения будет делать одно, а Казахстан что-то другое.

Владимир Путин в ответ заявил, что Россия поддерживает «расширение промышленной кооперации». На лицо возрождение старых связей.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Лукашенко рассказал, что сейчас его страну Запад душит санкциями. Достается и России, потому что мы начали защищать своего союзного соседа.

- Процесс будет нарастать. Я знаю, многим странам предлагают подключиться к давлению на Беларусь. Вас будут душить, чтобы вы присоединились к санкциям против республики, но в будущем Запад не ограничится давлением только на Беларусь и Россию. Реальная цель Запада – методичное уничтожение конкурентов, - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Белорусский президент в конце добавил, что Евразийский экономический совет может рассчитывать только на свои силы, поэтому надо повышать его самодостаточность.

Это заявление политика больше похоже на программу Организации Варшавского договора. Речь не об экономическом, а о политическом союзе, где все члены защищают друг друга.

ОТКАЗ ОТ ДОЛЛАРА

Лидер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что использование иностранных валют во внутренних расчетах не идет на пользу.

- Необходимо активнее использовать национальные валюты, - добавил он.

Киргизия выступила и за единый рынок труда, чтобы во всех странах совета у работников были общие гарантии социальной защиты. Это касается и самих трудящихся и их семей.

- У всех должен быть доступ к медицине по системе ОМС. Людям надо дать возможность прививаться от коронавируса в любой стране совета, - предложил Жапаров.

- Восстановления мобильности населения в условиях пандемии помогает и реализация другого совместного проекта в области инноваций и информационных технологий, имею в виду мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» (поиск лабораторий и получениt результатов – Ред.), - поддержал Путин.

Есть подозрение, что если дать трудовым мигрантам право лечиться по системе ОМС во всех странах совета, то больше от этого выиграют сами киргизы. Вряд ли много россиян поедет работать и лечиться в Киргизию.

Президент Киргизии Садыр Жапаров. Фото: IGOR KOVALENKO/EPA

С другой стороны, если мы хотим вернуть хотя бы частично тот самый Союз, то без помощи матушки-России дружественным республикам не обойтись.

ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Путин начал свое выступление с событий 10-летней давности.

- Прекрасно помню о телефонном звонке (Назарбаева – Ред.), когда он позвонил и задал ряд сакраментальных вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее. И договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, - вспомнил президент, добавив, что тогда и Украина готовы была присоединиться к совету.

- Но с Украиной не получилось, - заключил российский глава.

Путин рассказал о начале использования электронных навигационных пломб на грузовиках. Они упрощают трансграничные перевозки, таможенное оформление, отслеживание грузов.

- Использование пломб сделает более привлекательными наши транспортные маршруты для транзитных перевозок грузов между Европой и Азией, - заметил президент

- Внутренний рынок без барьеров станет мощным импульсом развития стран, - поддержал армянский лидер Никол Пашинян.

Конечно, границы между странами останутся, но политики хотят, чтобы грузы внутри государств совета двигались без проблем, как будто это одна территория. На реинкарнацию СССР не тянет, но такая цель и не ставится. А вот беспрепятственный обмен товарами – это то, с чего начинался Евросоюз. Так что и у нас еще многое впереди.