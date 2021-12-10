45-летний подполковник, застреливший двух человек: Вы уроды, вы нелюди. Вы заставляете маски носить!

Глазову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Вчера Пресненский суд отправил его в СИЗО на два месяца. Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Днем во вторник туда вошел мужчина. Буквально через несколько секунд он достал пистолет и открыл стрельбу. Первым выстрелом был убит администратор, который встречает посетителей на входе. Следом - охранник. Но вооруженный посетитель не остановился, он вышел в коридор и продолжил стрелять. Так были ранены еще четыре человека, включая 10-летнюю девочку. Затем у мужчины заклинил пистолет. Это позволило сотруднику миграционной службы, старшему лейтенанту полиции Домолаеву, скрутить нападавшего (см. «Настоящие герои»).

Задержанный - 45-летний Сергей Глазов, бывший военнослужащий.

КУЧА ПАТРОНОВ И ТРИ МИЛЛИОНА НАЛИЧНЫМИ

Глазов шел в МФЦ за новым паспортом (как раз на прием к Домолаеву, который в итоге его и задержал) - несколько недель назад сдавал бумаги, действие старого паспорта истекало.

- Но до «службы одного окна» он даже не дошел, начал стрелять почти сразу, - говорит источник в следствии.

При этом у Глазова, кроме пистолета (спортивный ISSC М22 Austria, переделанный под боевое оружие), нашли несколько десятков патронов (см. «Мнение эксперта»), нож.

Еще одна странность - у Глазова с собой оказалась большая сумма в разных валютах, в переводе на рубли - более трех миллионов. Куда он их нес? Зачем взял с собой?

На допросах он это не смог толком объяснить.

Также у него нашли некий муляж - с проводами и батареей. Сначала его приняли за взрывное устройство, но оказалось, что это самодельная батарея для зарядки электровелосипеда, на нем Глазов приехал в МФЦ.

ВЫШЕЛ ИЗ СЕБЯ

- Объясняя свои мотивы, мужчина продолжает настаивать, что вышел из себя, когда в МФЦ у него потребовали надеть маску, - рассказал источник в правоохранительных органах. - По его словам, «ковид - это выдуманная история, я в нее не верю, поэтому не вакцинировался». Он говорит, что ничего не планировал заранее, так получилось.

- Но у него был целый арсенал.

- Происхождение всего этого сейчас устанавливается. В квартире Глазова на улице Коновалова нашли станок и еще несколько единиц огнестрельного оружия, много патронов. Судя по всему, он сам переделывал травматические и спортивные пистолеты в боевые. И явно где-то их пристреливал. Насколько известно, он уже давно жил один, с родными общался только по телефону. Квартира оказалась захламленной. Удивил очень старой одеждой, некоторые вещи - почти тряпье. Хотя деньги у него были. Но на что он их тратил - вопрос. Он не поясняет.

ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

О семье Глазова известно немного. Отец Сергея трудился в Министерстве внешней торговли СССР, часто бывал за границей. Сам Сергей в 1993 году, сразу после школы, поступил в Академию ФСБ (его брат, который на четыре года старше, также служил в одном из силовых ведомств). Учился на шифровальщика. После окончания вуза устроился работать в систему одной из спецслужб. Но в 2010 году уволился в звании подполковника.

Подполковник в 34 года - это что-то из ряда вон?

- Стать в 34 года подполковником в принципе реально, если речь идет о человеке, который окончил вуз одного из силовых ведомств, а далее не имел дисциплинарных взысканий, переходил на повышение по должностям и в установленные сроки получал звания, - прокомментировал «КП» источник.

После увольнения работал в службе безопасности одного из банков, но последние годы, насколько известно, нигде трудоустроен не был. Откуда у него такие деньжищи - непонятно.

В изоляторе временного содержания на Петровке, 38, куда доставили Глазова, побывали правозащитники.

- Он ведет себя странно. Притом что ему же не давали никаких препаратов, кроме обезболивающих. Он заторможенный. Паузы перед ответами, - рассказала «КП» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По неподтвержденной информации, Сергей Глазов несколько лет назад попадал в стационар одной из столичных психиатрических больниц. Из-за этого он и был вынужден оставить службу.

Настоящие герои

Обезвредить Глазова помог актер из сериала «Дылды»

Старший лейтенант полиции, 27-летний Георгий Домолаев стрельбу услышал на своем рабочем месте: в МФЦ ведут прием сотрудники миграционного отдела полиции. Вышел в коридор и там увидел Глазова.

- Стрелок бежал к двери, - рассказывает Георгий Домолаев. - Я бросился за ним. Сдаваться он не собирался. Во дворе я догнал его и остановил удушающим сзади. Скрутил и держал, пока не прибыло подкрепление.

Георгия Домолаева представили к ведомственной награде.

Услышав хлопки, старший лейтенант Георгий Домолаев сразу понял, что это стрельба. Фото: МВД

Корреспонденты «КП» нашли еще одного героя, который помог обезвредить Глазова.

24-летний актер Илья Артамонов (играл в сериале «Дылды» и триллере «Девятая») пришел в МФЦ, чтобы оформить новый паспорт вместо утерянного.

- Заявление я как раз писал старшему лейтенанту Домолаеву. Когда раздался хлопок, он пошел на выход. Я - за ним. Пробежали уборщицы, на ломаном русском кричали: «У него бомба!»

Илью Артамонова поощрят от столичной полиции. Фото: Личный архив

Домолаев пытался задержать убегающего мужчину. Мы его свалили. Он отчаянно сопротивлялся, поэтому его несколько раз ударили. Я коленом прижал ему шею.

Домолаев держал руки. Старший лейтенант спросил: «Ты понимаешь, что наделал? Зачем ты в людей стрелял?» Тот забормотал: «Вы уроды, вы нелюди. Вы заставляете людей маски носить!»

Мнение эксперта

Переделывал боевые патроны дома под спортивный пистолет

У преступника был спортивный ISSC М22 Austria. Фото: ISSC

Спортивный пистолет Глазов мог украсть, например, в каком-нибудь тире. Официально этот ствол не был на него зарегистрирован.

- В оригинале австрийский учебно-тренировочный пистолет ISSC M22, который изъяли у Глазова, это мелкашка, - объясняет эксперт по оружию, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. - Для него используют мелкокалиберный патрон 5,6 мм, он же .22LR. Такими и из мелкокалиберных винтовок стреляют, охотясь на дичь, соболей и белок. Но в пистолете Глазова обнаружили патроны калибра 5,45 мм - их используют для стрельбы из автомата Калашникова. Это уже более серьезно.

- Но как он сумел приспособить магазин от 5,6 для патронов 5,45? «Автоматные» почти на сантиметр длиннее.

- Возможно, он их урезал. Судя по тому, что у Глазова в квартире нашли самодельные станки, он все это делал в домашних условиях, сам. Патрон разбирается, гильза обрезается, затем обжимается заново. В 90-е бандюки часто усиливали более мощными патронами переделанные стволы.

- То, что пистолет заклинил, - последствия стрельбы нестандартными патронами?

- Скорее всего. Это обычная ситуация для переделок. Патрон перекосило. Но если бы стрелка быстро не обезвредили, он мог бы деформированный патрон изъять и продолжить стрельбу.