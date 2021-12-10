Из Испании в Россию передадут бывшего адвоката, который оценил свои услуги в 140 миллионов рублей

В Испании задержан и экстрадируется в Россию бывший адвокат Алексей Пригода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Испании задержан и экстрадируется в Россию бывший адвокат Алексей Пригода. Бывший потому, что с 2012 года он скрывался от следствия и адвокатская палата Республики Башкортостана приняла решение об его исключении.

Следствием установлено, что в 2011 году ФГУ «Уфимская КЭЧ района» заключило с ООО «Группа компаний СУ-10» 2 договора аренды земельных участков в Уфе общей площадью 133 тыс. кв.м, в соответствии с которыми коммерческая организация наделялась правом использовать их для строительства многоэтажных жилых домов с последующей реализацией недвижимости в целях извлечения прибыли.

Учитывая, что названные земельные участки находились в федеральной собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования у Минобороны России, бывший начальник федерального государственного учреждения «Уфимская квартирно-эксплуатационная часть района» Вячеслав Болло не обладая полномочиями по их передаче даже в аренду, все же их продал. А все потому, что бывший военный прокурор Уфимского гарнизона Владимира Овчинникова (находился в указанной должности с 2011 года по 2013 год) Овчинников его покрывал. Еще бы: за указанные действия и бездействие гендиректор ООО «Группа компаний СУ-10» Валерий Мансуров обещал заплатить 140 млн рублей.

- В декабре 2015 года Главное военное следственное управление Следственного комитета России завело на всех участников этой незаконной сделки уголовное дело. А в январе 2016 году Пригода решил скрыть от органов предварительного следствия, выехав в Испанию. В феврале того же года ему заочно было предъявлено обвинение и объявили его в международный розыск. Решением суда в отношении Пригоды была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Работая с делом преступной группы Пригода предложил подозреваемым "решить их вопрос". С целью придания видимости законности получения взятки последний заключил с Пригодой два фиктивных договора на оказание юридических услуг общей стоимостью 140 млн рублей. В соответствии с ними адвокат должен был осуществить весь комплекс работ по "разработке документации по освоению вышеуказанных земельных участков, а также проведению необходимых согласований, подписанию договоров и урегулированию отношений в соответствии с действующим законодательством". Но свои обещания Пригода не сдержал, и удрал с миллионами за границу.

Но в бегах адвокат был около года. В марте 2017 года Королевство Испания сообщило о задержании Пригоды. На основании материалов военного следствия представленных компетентным органам Королевства Испании, было принято решение о его экстрадиции. Но Пригода, который находился дома под залогом, скрылся. Повторно испанские органы правопорядка задержали его уже в феврале текущего года. Теперь осталось довести его до российского суда.