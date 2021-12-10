"Есть женщина, мужчина, любовь": Гела Месхи раскрыл правду об отношениях с известной фигуристкой

Актер Гела Месхи. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гела Месхи после развода с Екатериной Климовой долгое время был один. Актер полностью сосредоточился на карьере. А не так давно он стал участником ледового шоу Ильи Авербуха. Артист выступает в паре с красавицей-фигуристкой Яной Хохловой. Пару окрестили чуть ли не самой красивой на проекте. А на днях Гела дал очень откровенное интервью, в котором раскрыл правду об отношениях с чемпионкой Европы.

2017 год. Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гела Месхи впервые рассказал, как складываются его отношения с партнершей по шоу "Ледниковый период" Яной Хохловой. Актеру и фигуристке удалось создать настолько гармоничную пару, что поклонники заподозрили их в романтических отношениях. Актер и фигуристка успешно выступают. Месхи нашел этому объяснение.

Илья Авербух, фигуристка Яна Хохлова и актер Гела Месхи (справа) во время участия в телешоу "Ледниковый период". Фото: Кирилл Мишин

"У нас с первого дня все складывается очень гармонично. Сразу возникло понимание друг друга, и мы решили, что наша пара - за духовность. Есть женщина, мужчина, любовь. А на это можно положить практически любую историю. Понятно, что я не профессиональный фигурист, у меня нет опыта, и пока не могу выполнять какие-то сложные элементы. Но те эмоции, энергия, которую мы вместе с Яной можем подарить зрителю, - важны и ценны", - цитирует артиста WomanHit.

По словам Месхи, судьи под предводительством Татьяны Тарасовой им с Хохловой благоволят. "Каждый наш номер с Яной - это проживание определенного эмоционального состояния: вот это был сумасшедший прокат, а здесь у меня не получилось, не дожал, надо стараться", - рассуждает он.

При этом он не скрывает, что сначала ему было страшно выходить на лед. "Это для меня первый опыт и выход из зоны комфорта. Это телешоу, в зале сидят зрители, на тебя направлены камеры, ты должен кататься, при этом еще и создать образ, сыграть определенную историю. На сцене театра проще: там ты стоишь на своих ногах. Приходилось преодолевать себя", - резюмировал Гела.