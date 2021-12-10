Росатом запустил современный маркетплейс для промышленных отходов

Итоги реализации национального проекта “Экология” обсудили на расширенном заседании Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации “Росатом”. Фото: пресс-служба ФГУП ФЭО.

В декабре запущена федеральная информационная система, которая позволит навести порядок в сфере обращения с отходами I и II классов. И завершена рекультивация крупнейшей в стране свалки коммунальных отходов - в Челябинске. Итоги реализации национального проекта “Экология” обсудили н а расширенном заседании Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации “Росатом”.

«Росатом» работает сразу по трем федеральным проектам национального проекта «Экология»: «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал». В его ведомстве находятся самые крупные экологические проекты страны.

Несколько лет назад спецпредставитель президента Сергей Иванов сказал: «Нам пора прибраться в России», имея в виду и территории экологического бедствия, такие как Усольехимпром в Иркутской области и разорившийся БЦБК на Байкале, огромные свалки коммунальных отходов, отравляющих жизнь местному населению, свалки опасных отходов и т.д.

ПРОЗРАЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

В составе федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» разработана Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности - ФГИС ОПВК.

Подключение участников уже идет полным ходом . Их уже около 500 в системе. Но для чего она нужна? Прежде всего, ФГИС – это режим «одного окна», когда весь учет и контроль промышленных отходов I и II классов находится на одной платформе. С момента образования до утилизации.

- ФГИС ОПВК - это своего рода маркетплейс, где все участники – образователи отходов, перевозчики, переработчики – получат прозрачную и понятную систему отношений, - рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев. - Работа в системе позволит исключить риски потери деловой репутации вследствие нарушения природоохранного законодательства и даст предприятиям возможность выйти на международный рынок или получить «зеленое» финансирование, - Кроме того, система поможет предприятиям внести свой вклад в эффективную переработку отходов, обеспечивающую рециклинг и способствующую снижению углеродного следа. Сейчас мы ждем установления соответствующих тарифов и с 1 марта 2022 года федеральный оператор начнет свою работу.

ЭКОТЕХНОПАРКИ БУДУЩЕГО

Создание сети современных экотехнопарков по переработке отходов I и II классов во вторичные продукты, оснащенных лучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла – еще одна глобальная задача «Росатома».

На заседании комиссии Андрей Лебедев рассказал, что проектная документация первых четырех экотехнопарков прошла все государственные экспертизы, получено разрешение на строительство. Они появятся в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике. На конкурсной основе отобраны подрядчики и заключены государственные контракты на строительство экотехнопарков в Саратовской и Курганской области.

- Минприроды уделяет большое значение данному федеральному проекту и задачам, которые стоят перед Росатомом, - отметил Олег Вахтин, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России. - Надеемся на плодотворное и слаженное взаимодействие с Госкорпорацией, и Минприроды сделает все необходимое для запуска, функционирования и развития ФГИС ОПВК.

Еще три экотехнопарка будут построены в Иркутской, Томской и Нижегородской областях. Проектная документация экотехнопарков прошла процедуру общественных обсуждений, проходит государственные экспертизы.

Конечно, подобные проекты всегда пользуются повышенным вниманием населения. Именно поэтому в «Росатоме» четко понимают важность объединения усилий общественности, науки, бизнеса, органов власти при проведении такой работы.

- Только в тесной связи со всеми участниками сферы обращения с отходами производства и потребления мы можем решить сложные задачи по выстраиванию в России этой новой «экологической отрасли» и формированию «зеленой» экономики», - подчеркнул Андрей Лебедев.

- ВООП с Комиссией по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» регулярно встречается на круглых столах в регионах, на технических турах, - подчеркнула член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Ольга Плямина. - Этот год был насыщенным: Федеральным экологическим оператором было проведено более 50 мероприятий с участием общественности. Кроме того, состоялось несколько общественных обсуждений. Запрос на информирование со стороны общественности остается очень высоким. За год вышло более 8 400 публикаций по вопросам обращения с отходами I-II классов. Мы будем продолжать вести планомерную информационно-разъяснительную работу.

ВМЕСТО СВАЛОК ЧИСТАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Красный Бор

В 2021 году была полностью разработана проектная документация по рекультивации полигона “Красный Бор”. Она получила положительное заключение государственной экологической экспертизы по итогам проведенных общественных слушаний. И сейчас документация проходит государственные экспертизы. Специалисты «Росатома» ожидают, что в следующем году они смогут приступить к выполнению работ.

Усолье-Сибирское

Что уже сделано на площадке Усольского химпрома? Полностью проведены первоочередные мероприятия по ликвидации наиболее сложных объектов : ликвидация 17 емкостей с токсичными веществами, локализация так называемой нефтяной линзы, которая находится вблизи берега Ангары, ликвидация цеха ртутного электролиза, который являлся основным источником загрязнения ртути для всей территорий, ликвидация скважин рассолопромысла с отходами.

Параллельно со всеми работами велась разработка проекта рекультивации всей промплощадки. .

Байкальск

В 2021 году работы на объекте велись в двух направлениях. Сотрудники Федерального экологического оператора сумели снизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях. Это важно было сделать, чтобы не допустить перелива и попадания загрязняющих веществ в озеро Байкал. Были проведены необходимые изыскания.

- Более того, здесь с участием Российской академии наук и Росприроднадзора осуществлялся двухэтапный отбор технологических решений, наилучших мировых технологических решений, которые впоследствии будут задействованы при уже непосредственно ликвидации данного объекта и рекультивации данной территории, - пояснил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев. – В следующем году мы планируем приступить к работам на площадке.

Челябинск

Свалка высотой 40 метров и площадью 74 гектара была печальным украшением столицы Южного Урала долгие годы. Даже представить сложно, сколько вреда она приносила окружающей среде. Ведь это была самая большая свалка в европейской части страны. Сегодня это полностью рекультивированная безопасная территория, на которой можно проводить даже спортивные праздники. Первый такой праздник прошел в сентябре.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Дабы избежать в будущем дефицита специалистов отрасли, «Росатом» уже сегодня уделяет особое внимание подготовке кадрового потенциала. В каждом городе присутствия Госкорпорации в школах открывают «Менделеевские классы», в которых ребята углубленно изучают химию и математику. В этом году такой класс был открыт и в Усолье-Сибирском, где на месте бывшего химпрома планируется создать экотехнопарк по переработке опасных отходов производства. Но и это еще не все. Лучшие ученики «Менделеевских классов» побывали этим летом на Байкале рядом с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом. Там они посмотрели, к чему может привести недобросовестное или не всегда осознанное отношение к отходам производства. Подобные экспедиции, по мнению организаторов, дадут будущим специалистам отрасли более четкое понимание профессии промышленного эколога.