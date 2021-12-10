Международный медицинский форум «COVID-19: новый вызов» пройдет в Уфе

11 декабря в г. Уфе состоится Международный медицинский форум «Современные технологии в организации инфекционной безопасности регионов. COVID-19: Новый вызов».

На мероприятии будет дан старт строительства двух новых быстровозводимых инфекционных госпиталей в городах Туймазы и Сибай. Это второй этап строительства ковид-госпиталей в Республике Башкортостан, первые два были построены и открыты в рекордно короткие сроки в 2020 году.

На пленарном заседании обсудят вопросы укрепления материально-технической базы инфраструктуры для оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные болезни». Своими лучшими практиками поделятся и обменяются опытом представители из Беларуси, Казахстана, Израиля, а также регионов России - Челябинска, Белгорода и Оренбурга.

Ключевая тема обсуждения на пленарном заседании - выбор организационно-инфраструктурных изменений для обеспечения инфекционной безопасности. Приветственное слово и обращение к участникам форума направил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В пленарном заседании примут участие:

Глава Республики Башкортостан Радии Хабиров

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андреи Назаров

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов

России скии врач анестезиолог-реаниматолог, главныи врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко

Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексеи Цои

Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрии Пиневич

Терапевт, руководитель клиники «Horev Medical Centre» Роман Барак (Израиль)

Министр здравоохранения Челябинскои области Юрии Семенов

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургскои области по социальнои политике – министр здравоохранения Оренбургскои области Татьяна Савинова

России скии организатор здравоохранения, главныи врач ГБУЗ «Городская клиническая больница No 15 и. О.М. Филатова Валерии Вечорко.

Модератором пленарного заседания выступит заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин.

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