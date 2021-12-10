Международный медицинский форум «COVID-19: новый вызов» пройдет в Уфе

11 декабря в г. Уфе состоится Международный медицинский форум «Современные технологии в организации инфекционной безопасности регионов. COVID-19: Новый вызов».
На мероприятии будет дан старт строительства двух новых быстровозводимых инфекционных госпиталей в городах Туймазы и Сибай. Это второй этап строительства ковид-госпиталей в Республике Башкортостан, первые два были построены и открыты в рекордно короткие сроки в 2020 году.
На пленарном заседании обсудят вопросы укрепления материально-технической базы инфраструктуры для оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные болезни». Своими лучшими практиками поделятся и обменяются опытом представители из Беларуси, Казахстана, Израиля, а также регионов России - Челябинска, Белгорода и Оренбурга.
Ключевая тема обсуждения на пленарном заседании - выбор организационно-инфраструктурных изменений для обеспечения инфекционной безопасности. Приветственное слово и обращение к участникам форума направил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
В пленарном заседании примут участие:
Глава Республики Башкортостан Радии Хабиров
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андреи Назаров
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов
России скии врач анестезиолог-реаниматолог, главныи врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко
Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексеи Цои
Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрии Пиневич
Терапевт, руководитель клиники «Horev Medical Centre» Роман Барак (Израиль)
Министр здравоохранения Челябинскои области Юрии Семенов
Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургскои области по социальнои политике – министр здравоохранения Оренбургскои области Татьяна Савинова
России скии организатор здравоохранения, главныи врач ГБУЗ «Городская клиническая больница No 15 и. О.М. Филатова Валерии Вечорко.
Модератором пленарного заседания выступит заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин.
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