Поддержка семей с детьми, профилактика сиротства, общественный контроль: как поправки в Конституцию меняют российское законодательство?

Госдума уже приняла законы о поддержке беременных женщин в трудной жизненной ситуации, об оплате в размере 100% больничного матерям и родителям, у которых есть дети до трех лет. Также продлена программа маткапитала, напомнила вице-спикер парламента, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в интервью телеканалу «Россия 24», посвященном поправкам в Конституцию.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННИКОВ РАСТЕТ

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Анна Кузнецова возглавила Комиссию Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Ключевая цель комиссии — исполнение соответствующих разделов народной программы ЕР.

«О чем были поправки? Про семью, детей, про то, что теперь государство исполняет функции отца и матери для сирот. И, конечно, понятно почему мы так единогласно все это поддержали, - сообщила Анна Кузнецова. - Но это не значит, что на утро понедельника мы проснемся другой стране, нужно много сделать. Так вот сейчас государственной думой, депутаты принимают законы, который как раз в векторе этих задач».

В новую редакцию Конституции также попала тема сиротства - теперь государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Политик отметила, что число родителей, лишенных родительских прав, снизилось на 4%. Также уменьшилась доля детей, которых передали на воспитание в другие семьи.

«Важно не потерять всей специфики, чтобы не ушли никакие формы поддержки для детей-сирот. Самое главное, мы понимаем, чтобы они не попадали детские дома. Для этого должен быть целый комплекс мер для поддержки кровных семей», — говорит Анна Кузнецова.

Особую роль в формировании семейной политики играют общественные организации, отметила депутат. Они помогают получать обратную связь по государственным решениям. С целью укрепления общественного контроля в Комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи создана специальная структура - наблюдательный совет, куда пригласят родительское сообщество и общественные организации.

«Общественная организация становится таким дотационном механизмом для семьи. Ведь порой, чтобы взять форматы различной поддержки, нужна юридическая помощь, нужно оформить какой-либо документ, ту же самую прописку, регистрацию для того, чтобы получить различные форматы поддержки. В народную программу «Единой России» мы как раз включили такой формат поддержки, когда семье в сложной ситуации может обратиться пулу специалистов в режиме одного окна», - сказала она.

ОГРАДИТЬ ОТ ДЕСТРУКТИВНОГО КОНТЕНТА

Также при воспитании детей важно оградить их от деструктивного контента (в этой сфере нужно просчитывать риски на 10-15 лет вперед) и предоставить альтернативу, считает депутат.

«Это и онлайн, потому что сегодня интернет - это зона активности и реальности для современных детей, и офлайн активности: доступные кружки, бесплатные секции, например, в школах. Это часть народной программы («Единой России» - прим.), должны быть бесплатные секции для детей до 18 лет, это абсолютно точно, этого нужно добиваться», - сказала Анна Кузнецова.

По ее словам, надо выяснить, где в этой связи были приняты неправильные управленческие решения.

«Мы внимательно следим за реализацией этой законодательной инициативы Президента. Сегодня есть пилотный проект, типовые воспитательные программы, очень важно смотреть на тех, кто реализует эти программы. На тех, кто оказывается рядом с детьми, и что ставится во главу угла», - указала Анна Кузнецова.

Президентом дано поручение о создании программы детского позитивного контента. Работу ведет Министерство просвещения.

«Собрана большая рабочая группа из многих экспертов. Мне хочется, чтобы она воплотилась в конкретных фильмах для наших детей, детских передачах, интернет-проектах, которые бы увлекали их, вели к хорошему, доброму», - резюмировала Анна Кузнецова.