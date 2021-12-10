Пассажиры московского метро качают столько же интернет-трафика, как весь Иркутск

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В 2021 году бизнес и люди ждали открытия границ, возвращения к полноценной жизни с офисами и отмену всех ограничений. Но пандемия никуда не делась и все еще вносит существенные коррективы в повседневность. Как известно, кризисы — это не только преграда, но и стимул мобилизовать ресурсы. О том, как ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, а также ее абоненты прожили год, рассказывает вице-президент по телекоммуникационному бизнесу компании МТС Инесса Галактионова.

Качают и смотрят все больше контента

За время пандемии интернет-трафик абонентов МТС вырос на 80%. Продолжаем качать, смотреть и слушать. Колоссальная цифра, и операторы вынуждены ускоренными темпами наращивать мощность оборудования. К такому виртуальному серфингу заранее никто не был готов.

— Эти два года мы искали способы соответствовать ожиданиям клиента в связи с повышением нагрузки на сети. Потребности в емкости покрытия растут. Над задачей работали телеком-отдел, центр big data и даже искусственный интеллект. Вместе удается находить локации, наиболее оптимальные для строительства новых сетей, — поделилась Инесса Галактионова.

О планах

Сейчас МТС не только три буквы в верхней части экрана телефона. Домашний интернет и ТВ, собственный банк, онлайн-кинотеатр KION, стриминг музыки и услуги для бизнеса. В планах компании усиленная персонализация различных предложений. Даже гиперперсонализация с добавлением элемента кибербезопасности.

— Все действия клиента и для клиента мы стремимся максимально персонализировать и защитить от действий мошенников, несанкционированного допуска к чужим данным, — рассказала вице-президент.

IoT — internet of things, он же «интернет вещей». Тренд, который превращает привычные бытовые вещи в смарт-устройства. От системы умного дома до бизнес-технологий. Или понятная почти всем россиянам — система передачи показаний с бытовых счетчиков.

— Год назад начал действовать 522-й федеральный закон, который стимулирует замену счетчиков электроэнергии на те, что сами передают данные. И это же стимул для мобильных операторов подключаться к теме. МТС планируют играть здесь ключевую роль. Мы возглавляем комитет по разработке стандартов IoT-решений. У нас много направлений, которые мы будет запускать в эксплуатацию в следующем году.

Продукты в интернете заказываем, а за «симкой» по старинке — в салон

В эпоху пандемии в России серьезно вырос онлайн-рынок товаров и услуг. Он активно развивался и до ковида, но эпидемия стала колоссальным бустером. Однако все, что касается сферы телеком, до сих пор остается преимущественно офлайн. Поэтому МТС и другие игроки продолжают расширять свои сети.

— На онлайн приходится 1-2% продаж. Эти данные справедливы для всех операторов. В Европе у оператора Vodafone 20-25% продаж на онлайн. В 2020-м абоненты поняли, что им нужно не только еду и продукты заказывать онлайн, но и подключать услуги связи, заказывать сим-карты. К приходу пандемии у нас уже был выстроен хороший онлайн-магазин. И он стал опорой для поддержки продаж. Симки стали продавать и подключать через службы доставки. Мы продолжаем прорабатывать это направление, — говорит Галактионова.

5G готов. Осталось запустить

За рубежом технология уже развивается. В России пока ждут решения Минцифры о выделении частот для этого вида связи. МТС уже подготовили часть оборудования к старту. Например, на всех станциях петербургского и московского метро стоят 5G-ready: по сути, осталось только «легализовать» технологию в стране и можно запускать интернет будущего. В столице 19 самых людных мест в центре уже покрывают пилотные зоны запуска 5G.

— Надеемся, что будущий год сможем отметить в календаре таким ключевым изменением телекома, как запуск новой технологии.

В 2022 году качество связи вырастет в коттеджных поселках Подмосковья

В уходящем году МТС инвестировали 16 млрд рублей в развитие связи в городах Подмосковья — это в два раза больше, чем в 2020-м. В 2022 году уделят больше внимания покрытию сетью коттеджных поселков столичного региона. На улучшения качества сигнала потратят еще 14 млрд рублей.

— Отдача от этих инвестиций очень хорошая — растет абонентская база. Скорость мобильного интернета выросла на 40%, и она продолжает увеличиваться.

Мобильный трафик в московском метро за год вырос на 70%. А трафик потребления видеоконтента в подземке за год скакнул в четыре раза. 1 декабря 2021 года достиг исторического максимума — 100 терабайт в сутки.

— Абоненты МТС в Московском метро в сутки тратят столько же трафика, как Калининград или Иркутск. Скорости позволяют, и люди потребляют все больше контента. На некоторых станциях и переходах столичного метро скорости доходят до 500 МБит в секунду. Таких скоростей никогда не было. Осенью мы модернизировали оборудование в тоннелях. Сейчас в часы пик, когда идет колоссальная нагрузка, сеть выдает до 200 Мбит в секунду, — рассказала Инесса Галактионова.