«Роснано» подвело итоги образовательного курса «Материаловеды 2.0. От науки к продуктам и технологиям»

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9 декабря на Конгрессе молодых ученых в Образовательном центре «Сириус» в Сочи Группа «РОСНАНО» подвела итоги образовательного трека «Материаловеды 2.0. От науки к продуктам и технологиям».

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ В ТРИ РАЗА

Создание инновационной экономики невозможно без объединения науки, бизнеса и государства. В настоящее время каждое наукоемкое промышленное предприятие одной из ключевых задач для себя ставит возможность поиска прорывных материалов, способных улучшить их продукцию, повысить качество при одновременном снижении себестоимости. Для решения такой задачи требуются не только высококвалифицированные научные кадры, но и специалисты, способные грамотно составить сопутствующую документацию: техническое задание, финансовый и инвестиционные проекты.

В октябре Центр компетенций по цифровому моделированию новых материалов Группы «РОСНАНО» запустил образовательный трек «Материаловеды 2.0. От науки к продуктам и технологиям». Курс направлен на подготовку участников, способных комплексно сопроводить проект по разработке НИОКР до коммерческого использования.

Группа нацелена на разработку и внедрение перспективных новых материалов с помощью цифрового моделирования. Это в два раза сокращает срок разработки новых материалов и почти в три раза снижает объем необходимых для этого затрат.

«Оцифровка» данных и использование алгоритмов обеспечит сокращение сроков получения нового материала и снижение стоимости его разработки», - отметил руководитель программы «Цифровое моделирование материалов», управляющий директор Группы «РОСНАНО» Макар Герман.

ОТ ИДЕИ К БИЗНЕСУ

Участники образовательного проекта пообщались с крупнейшими учеными России (лекция профессора Артема Оганова «Вызовы XXI века в области создания новых материалов», которая прошла в гибридном формате, собрала более 1 800 онлайн-слушателей!), прошли курс «Коммерциализация результатов НИОКР», а также десятки часов лекций и семинаров по материаловедению и ведению технологического бизнеса. Обучение проходило под руководством преподавателей и менторов на образовательной платформе edunano.ru.

Финалисты проекта представили свои разработки на Конгрессе Молодых ученых в рамках Года науки и технологий. Коротко расскажем о топ-3 проекта:

- Новые материалы для инфракрасной оптики для компании «Оптосенс». Участники провели исследование по оптимизации состава и технологии производства халькогенидного стекла SGAT (Si-Ge-As-Te), необходимого для производства оптических датчиков обнаружения взрывоопасных газов.

- Новый биосовместимый материал для использования качестве нейроинтерфейса в функциональных кибер-протезах для компании «Моторика».

- Гибкие солнечные панели на основе перовскитов с повышенным КПД для компании «Солартек».

Вклад участников проекта в развитие направления материаловедения отметил Председатель Правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов.

Председатель Правления Группы «РОСНАНО» Сергей Куликов с победителями и призерами образовательного трека «Материаловеды 2.0. От науки к продуктам и технологиям». Фото предоставлено пресс-службой Группы «РОСНАНО»

Что о проекте думают его победители?

«Изначально я думала, что эта образовательная программа посвящена обучению по моделированию материалов, - призналась Лариса Алхимова, команда компании «Оптосенс». - Спустя время, ещё раз ознакомилась с условиями конкурса и поняло, что обучение будет еще и по коммерциализации НИОКР. Тогда решила продолжить обучение, которое стало важным периодом в жизни. Я получила новые знания, узнала, что такое командная работа и просто получила удовольствие от рабочего процесса. Наверное, это все и привело нашу команду к победе».

«Участие в проекте материаловеды 2.0 расширило границы моих представлений о превращении научной идеи в готовое бизнес-решение», - сообщила Полина Тюбаева из команды компании «Моторика».

«Во время практической части работы с кейсами было очень много увлекательных моментов. Узнала о существовании различных технологий производства. Также понравилось то, что сложилась очень хорошая команда, открытая для общения и всегда готовая помочь», - резюмировала Петрова Виктория из команды компании «Солартек».

РОССИЯ ТРЕТЬЯ В МИРЕ ПО ОБЪЕМАМ БАЗ ДАННЫХ

По мнению экспертов Группы «РОСНАНО», именно разработка и внедрение новых материалов предоставит компаниям настоящее конкурентное преимущество. Ключевой проблемой математического моделирования новых материалов является разобщённость данных. Они находятся в разных исследовательских организациях, их невозможно скомпилировать между собой, сделать совместный анализ или вынести определенные закономерности.

Россия сейчас находится на 3 месте в мире по объемам баз данных свойств веществ и материалов. При этом большая часть из этих данных некоммерциализируема. На рынках США, Европы и Китая успешно развиваются компании, предоставляющие доступ к качественным и верифицированным данным. Общая оценка мирового рынка данных свойств веществ и материалов 1,25 млрд долларов.

В ближайшее время Группа «РОСНАНО» планирует выйти с проектами нормативных инициатив по созданию общей цифровой платформы свойств данных веществ, технологий их моделирования и интеллектуальных прав.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ЗНАНИЙ

Кроме того, в октябре Центр компетенций по цифровому моделированию новых материалов группы «РОСНАНО» запустил портал Digital Materials Modelling.

«Цель Digital Materials Modelling - агрегирование разрозненной информации об исследовательских коллективах, занятых разработкой перспективных материалов, – подчеркнул Макар Герман. - Портал позволит научному сообществу построить единую систему обмена знаниями и будет способствовать разработке образовательных программ для молодых специалистов. Развитие направления в перспективе обеспечит появление новых продуктов с серьезным коммерческим потенциалом».

Новый информационный ресурс содержит данные о ведущих российских ученых-материаловедах, их перспективных исследованиях и результатах в области создания инновационных материалов и веществ. Кроме того, на сайте размещены сведения о российских и зарубежных научных базах данных по теме материаловедения, различных тематических мероприятиях – семинарах, воркшопах, конгрессах и новых образовательных программах.

В связи с этим создатели ресурса Digital Materials Modelling призывают научное сообщество присоединяться к инициативе для построения единой системы интеграции и обмена знаниями, навыками и умениями в сфере моделирования новых материалов.