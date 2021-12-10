Мария Голубкина сделала скандальное заявление

Мария Голубкина. Фото: KION

Мария Голубкина встретилась с сыном ушедшей в монастырь актрисы Екатерины Васильевой и дала откровенное интервью. В беседе со священником Дмитрием Рощиным бывшая жена Николая Фоменко раскрыла правду о браке с актером, а также выступила с инициативой о финансировании театров.

Мария Голубкин поделилась признанием о своей личной жизни. Актриса от Николая Фоменко родила дочь Анастасию и сына Ивана. Однако на двоих отпрысках она, по ее признанию, не остановилась бы. Женщина заверила, что всегда мечтала стать многодетной матерью.

По словам Голубкиной, она мечтала о большой семье, если бы нашла подходящего мужа, который бы ее поддержал. В браке с Фоменко у нее не сложилось. Крепкого союза у них не получилось. Причем Мария в очередной раз напомнила, что вина за их разрыв лежит на певце.

"Получилось бы родить 15 детей - родила бы, но так не получилось. Я всегда была не против… Хотела с мужем все, но он оказался немного не таким… Мне вообще достаточно моих родственников, но они не понимают, что я им несу. Они считают, любовь - это выполнение их желаний и хотелок", - сказала, как отрезала, актриса в шоу Дмитрия Рощина "153 горы".

Голубкина и Фоменко прожили вместе 13 лет. Развелись они в 2005 году. Вновь замуж Мария так и не вышла. "Я думаю о своих детях и мне хочется, чтобы Господь их просветил. Я молюсь… Мне своих детей жалко. Нам осталось-то жить… Сделать я, как обычно, ничего не могу, они меня не слушают, но какое-то зерно я в них заронила", - объяснила знаменитость.

Сейчас она всю себя посвящает работе. Артистка играет в театре и много снимается. При этом звезда твердо уверена - театры должны жить на подаяния, а не за государственный счет. "На театр нельзя тратить государственный бюджет. Театр должен жить на подаяния так же, как живет церковь. А вот на кино государственные деньги надо тратить. Потому что кино без помощи государства не выживет", - заявила актриса.

На что священник заметил: "А мне кажется, что кино сейчас будет превращаться в маленькое и коротенькое, которое сможет на свою собственный бюджет существовать".

Скандальное заявление Голубкиной не осталось незамеченным. Так, директор "Ленкома" Марк Варшавер ответил актрисе. "Театр должен жить только за счет государственных средств, потому что это культура. Театр учит молодежь. Это его предназначение. Он должен отстаивать морально-этические нормы. Я не могу терпеть, когда руководство начинает ходить с протянутой рукой", - цитирует театрального деятеля Teleprogramma.pro.