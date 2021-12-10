«Башкирия – место для дискуссий»: на Юридическом форуме обсудили направления развития современной юриспруденции

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров

Необходимость реформы публичной власти и адаптации законодательства к условиям цифровой эпохи и актуальные направления развития юриспруденции обсудили на пленарном заседании в рамках VII Общероссийского юридического форума, которое прошло 10 декабря на территории Конгресс-холла «Торатау» в Уфе. Участие в дискуссии приняли Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, Председатель Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Совета Ассоциации банков России Владимир Сенин, а также судья Верховного суда Республики Башкортостан, Председатель состава по апелляционному рассмотрению административных дел, заслуженный юрист Республики Башкортостан Булат Масагутов. Модератором выступила первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству, Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.

Как отметил в начале обсуждения Премьер-министр РБ Андрей Назаров, Башкортостан традиционно является площадкой для обсуждения самых важных и передовых вопросов по различным направлениям, в том числе и в сфере юриспруденции.

«Если одному политику современности принадлежит фраза о том, что парламент не место для дискуссий, то можно перефразировать, что Башкортостан — как раз место для дискуссий. То, что мероприятие проходит в канун Дня Конституции, придает дополнительный символ дискуссии. В любом случае, вся наша работа должна быть выстроена системно, а все наши действия должны быть максимально эффективными в решении проблем людей. Это и есть наша цель», - сказал он.

По его мнению, сейчас перед российской правовой системой стоят три разных по значению вызова: нахождение баланса между интересами государства и бизнеса, государства и гражданина; борьба с коррупцией и пандемия коронавируса.

Говоря о коррупции, глава Правительства Республики напомнил, что эта проблема давно стоит перед обществом, но именно сейчас необходимость борьбы с ней может стать дополнительным стимулом для изменений.

«Коррупция стимулирует к развитию цифровизации, поэтому многие госуслуги переведены в цифру. Сейчас на бытовом уровне существенно снизилась коррупция. Коронавирус показал, что баланс соблюдения интересов как никогда необходим. В прошлом году с бюджетом у всех были сложности. Мы тогда пошли на беспрецедентные меры: приняли три пакета господдержки и постарались практически каждый второй субъект предпринимательской деятельности поддержать. Надо паруса надувать, а не только хорошо рулить», — подытожил Андрей Назаров.

Тему изменений продолжил Председатель Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он напомнил, что после принятия поправок в Конституцию в нашем законодательстве появился сам термин «публичная власть», при этом всего на основании новой Конституции было принято более 150 поправок в разные правовые акты, среди которых закон о правительстве, закон о Конституционном суде, закон о Госсовете, где дается сама формулировка публичной власти. Кроме того, на сегодняшний день Госдума приняла во втором чтении и закон о публичной власти.

«Этим законопроектом выстраивается обновленная модель организации публичной власти на территории субъектов РФ: взаимодействие субъектов власти внутри региона, а также с федеральной и муниципальной властью. Мы предлагаем такую систему органов государственной власти субъектов федерации: законодательный орган, в данном случае мы говорим о представительном и единственном законодательном органе в регионе; высшее должностное лицо — глава, губернатор, мэр; высший исполнительный орган субъекта РФ — правительство. Но коллеги из регионов убедили, что использоваться могут самые разные названия. Также у нас есть иные органы, в том числе органы, которые являются обязательными. Также в структуру входят мировые суды, но это решается законодательством субъекта», - пояснил Павел Крашенинников.

Депутат Владимир Сенин обратил внимание на то, что, говоря о преобразованиях в правовой системе, всегда нужно помнить о важности защиты персональных данных всех ее участников.

«Персональные данные становятся фундаментальной правовой категорией, несколько лет назад еще так не было. Проблема цифровизации должна обсуждаться в контексте базовых прав человека, насколько граждане готовы жертвовать приватностью ради удобства», — подчеркнул Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Совета Ассоциации банков России.

По словам парламентария, на формирование правового регулирования защиты персональных данных будет влиять 2 фактора: приоритет обеспечения основных прав человека и выбор конкретных методов для регламентации оборота персональных данных. На данном этапе развития правовой системы на первое место выходит общий регламент защиты персональных данных, в котором заложены новые правовые механизмы. В частности, важным положением является понимание права на защиту своих персональных данных, право на информационное самоопределение. Обработка данных также должна быть транспарентной. Кроме того, важно чтобы гражданин, который дает согласие на обработку персональных данных, мог отозвать такое согласие.

Продолжая тему цифровизации, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев подчеркнул, что цифровая революция коренным образом сказалась на содержании всех областей человеческих знаний. По его словам, объем информационного поля увеличился в 50 раз за последние 20 лет. Не исключением в данном случае является и правовая наука, которая тоже находится в состоянии изменения. Он поддержал тезис Андрея Назарова, предположив, что мощным катализатором необходимости реформ стала именно пандемия. Главными проблемами в этой сфере, по мнению Константина Толкачева, является отсутствие единого правового акта, который бы регулировал сферу электронного государства, а также продолжающаяся разработка отдельных информационных систем, в связи с чем все большую важность приобретают технологии больших данных и искусственного интеллекта.

Председатель состава по апелляционному рассмотрению административных дел, заслуженный юрист Республики Башкортостан Булат Масагутов также указал на то, что в российском делопроизводстве активно растет доля цифровых обращений. По его словам, пандемия коронавируса позволила российским судам ускорить темпы перехода на дистанционный формат.

«Только за этот год в российский суды подано более 4 млн документов. С началом пандемии суды активно применяют систему видеоконференцсвязи. Имеется возможность проводить заседания на расстоянии. Основные проблемы — дефицит оборудования в регионах, а также сложности идентификации участников процесса», — сказал он.

В то же время заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета Бронислав Гонгало выразил уверенность в том, что при всей значимости цифровизации, специалистов в области права ни робот, ни искусственный интеллект не заменят.

«Юрист нужен будет всегда, я в этом убежден. Цифра - это пока технология. С концептуальной точки зрения она ничего не меняет. Ничто не заменит живого человеческого общения», — заключил эксперт.

VII Общероссийский юридический форум завершится церемонией вручения ежегодной юридической премии «Юрист года».

Организаторами Форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России, Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, Институт прав Башкирского государственного университета.

Все мероприятия на территории Конгресс-холла «Торатау» организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по реализации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения вирусных заболеваний.