Инновации Якутии: проекты для Севера и всего мира

Технопарк “Якутия” является региональным оператором “Сколково”. Фото предоставлено технопарком “Якутия”

Стремительное развитие инновационных проектов стало возможным благодаря поддержке местной экосистемы. Ключевыми площадками Якутии, где компаниям помогают на старте и в дальнейшем развитии, выступают Северо-Восточный федеральный университет, технопарк “Якутия”, акселератор “Б8”. Активная поддержка стартапов в регионе началась десять лет назад с создания технопарка “Якутия”. Сегодня в инфраструктурный комплекс технопарка “Якутия” входят ИТ-парк “Якутск”, биотехнологическая лаборатория, региональный центр инжиниринга и филиал в городе Нерюнгри. Технопарк является региональным оператором “Сколково”.

"Технопарк "Якутия" у нас был первым институтом развития, который сыграл во многом ключевую роль в инновационном развитии региона. В 2012 году количество резидентов было всего 12. Сегодня уже 167 инновационных компаний создают продукцию на более чем 2 млрд рублей ежегодно. Только в этом году создано 334 новых рабочих места, многие выпускники технопарка стали резидентами территории опережающего развития", - отметил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Многие выпускники технопарка стали резидентами территории опережающего развития. Фото предоставлено технопарком “Якутия”

Выручка резидентов ежегодно растет. Продукция, произведенная в технопарке "Якутия", поставляется в 32 города шести стран мира: России, Финляндии, Казахстана, Украины, Азербайджана и Киргизии.

“Мы считаем, что региональный оператор в Якутии — один из лучших, он постоянно в тройке лидеров по нашим оценкам, в том числе – по числу стартапов и их качеству. Республика постоянно предлагает конкретные решения, которые уже внедряются на практике, в том числе в медицине и в других социально значимых направлениях. Активно работает технопарк, мы тесно сотрудничаем с Северо-Восточным федеральным университетом. И сейчас самое время эти планы освежить и заключить новое соглашение на следующие 10 лет. Планируем это сделать в 2022 году, в год столетия республики”, - сказал председатель фонда “Сколково” Аркадий Дворкович на полях международного форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

Технопарк “Якутия” - один из лидеров по числу стартапов и их качеству. Фото предоставлено технопарком “Якутия”

Якутский акселератор “Б8” помогает стартапам предпосевной стадии, которые пока только создали минимально жизнеспособный продукт (MVP). За время прохождения программы акселерации участники прорабатывают вопросы ключевого позиционирования, тестируют гипотезы по продукту, готовят проекты к масштабированию и следующей стадии инвестирования. По итогам программы на Демо-дне лучшие проекты получают предложение о финансировании.

За время акселерации участники прорабатывают вопросы ключевого позиционирования, тестируют гипотезы по продукту, готовят проекты к масштабированию и следующей стадии инвестирования. Фото предоставлено технопарком “Якутия”

Якутские стартапы для Севера

Команды специалистов при поддержке институтов развития разрабатывают проекты и решения, которые помогают жителям республики лучше переносить суровые погодные условия и обеспечить комфортные условия труда в условиях Крайнего Севера.

Резидент технопарка "Якутия" компания "Информационно-технический центр" выпускает спутниковые ошейники, собранные из морозоустойчивых элементов и материалов. Фото предоставлено компанией “Информационно-технический центр"

Морозостойкие спутниковые ошейники

Резидент технопарка "Якутия" компания "Информационно-технический центр" учитывая запрос местных животноводов на долговечные GPS-трекеры, стала выпускать спутниковые ошейники, собранные из морозоустойчивых элементов и материалов. Без замены источника питания изделие может прослужить до одного года - таким преимуществом не обладает ни одно устройство на рынке. Ошейник надевают на вожака, и с помощью установленной программы отслеживают перемещения табунов и стад. Устройство состоит из двух блоков: электронной части, включающей приемо-передающий блок, и блока питания. Приемо-передающий блок закрепляют на холке животного, что позволяет сигналу доходить до спутника и минимизирует риск пропуска сеанса связи.

Экзоскелет для работ на холоде

Технологический костюм от специалистов СВФУ позволит работать с тяжелым оборудованием, например, в шахтах, на производствах с использованием инструментов и для монтажа быстровозводимых конструкций. Фото предоставлено СВФУ

В Международном центре развития перспективных компетенций Future Skills: NEFU при СВФУ смоделировали экипировку, которая позволит работать с тяжелым оборудованием при экстремально низких температурах: до минус 60 градусов. Экипировка идет в связке с комплексным экзоскелетом и утепленным костюмом, а также прилагается силовая часть в виде третьей "руки". Технологический костюм от специалистов СВФУ позволит работать с тяжелым оборудованием, например, в шахтах, на производствах с использованием инструментов и для монтажа быстровозводимых конструкций. Задача экипировки - создать условия безопасного труда для работников строительной, энергетической, научной, геологической, горнодобывающей отраслей. Прототип уже прошел полевые испытания в температурном диапазоне от минус 60 до плюс 45 градусов.

Крем от обморожения

Крем от обморожения и обветривания лица с регенерирующим эффектом Freeze Protect plus защищает кожу при температуре -50 градусов С. Фото: Инстаграм

Резидент технопарка “Якутия”, основатель компании “Криопротект” Наталья Ли выпускает крем от обморожения на основе криопротекторов — веществ, которые защищают арктических насекомых от замерзания в зимний период. Крем от обморожения и обветривания лица с регенерирующим эффектом Freeze Protect plus защищает кожу при температуре -50 градусов С. В 2020 году продукт прошел испытания в Российском сертификационном центре, где подтвердили его безопасность. Сегодня крем продается по всей России. Продукт якутской компании уже протестировал на высоте 5 000 метров обладатель Кубка России по альпинизму Алексей Гергель во время восхождения на Эльбрус.

За пределы Якутии

Местные стартапы изначально ориентированы на создание ИТ-продуктов, которые могли бы стать востребованными на внешних рынках. Фото предоставлено технопарком “Якутия”

По словам министра инноваций республики Анатолия Семенова, в силу удаленности Якутии от рынков сбыта, местные стартапы изначально ориентированы на создание ИТ-продуктов, которые могли бы стать востребованными на внешних рынках.

Этим путем пошли известные успешные якутские ИТ-компании, такие как международный агрегатор такси inDriver, создатель компьютерных игр MyTona и разработчик игр Fntastic. На сегодняшний день курс на создание масштабируемых ИТ-проектов стал трендом среди якутских айтишников.

Диагностика за 15 секунд

Компания “Сайберия” создала модуль автоматизированной диагностики поражения легких и систему для автоматизированного обнаружения инсульта. Фото предоставлено компанией “Сайберия”

Резидент ИТ-парка “Якутск”, участник акселератора “Б8”, компания “Сайберия” создала две медицинские разработки: модуль автоматизированной диагностики поражения легких и систему для автоматизированного обнаружения инсульта. Обе системы позволяют значительно ускорить диагностику и как следствие улучшить качество оказываемой помощи. Сервис за 15 секунд выявляет поражения легких и признаки вирусной пневмонии COVID-19. Точность исследований органов грудной клетки составляет 96 процентов, снимков головного мозга - 98,5 процента. Система уже обработала более 15 тысяч КТ-исследований легких.

Разработками “Сайберии” заинтересовались зарубежные партнеры из Европы, Канады и Тайваня. Компания готовится к выходу на рынки этих стран. На данный момент система проходит тестирование в Хорватии.

Купить из видео

Другой успешный ИТ-проект - видеостриминговая платформа для сферы электронной коммерции от резидента ИТ-парка “Якутск” компании Boontar. Благодаря платформе Boontar Live, можно внедрить кнопку “купить” в видеоролик или даже в прямую трансляцию, то есть пользователь может заказать товар, не переходя на многочисленные площадки. С помощью платформы якутского стартапа серийный предприниматель Оскар Хартман и миллиардер Игорь Рыбаков продавали свои книги. В 2019 году через Boontar Live было продано свыше 150 тысяч экземпляров книги Оскара Хартманна “Просто делай! Делай просто!” в 70 странах мира. Сергей Протопопов отмечает, что почти вся разработка проектов осуществляется в Якутии, так как в регионе активно развивается класс ИТ-специалистов.

Книги, где картинки оживают

Компания "МультиДиТек" создала книги с анимированными иллюстрациями. Фото предоставлено компанией "МультиДиТек”

Книги с функцией дополненной реальности от выпускника акселератора "Б8”, резидента ИТ-парка "Якутск" тоже стали востребованы далеко за пределами Якутии. Компания "МультиДиТек" создала книги с анимированными иллюстрациями. Ребенок наводит на страницу камеру смартфона с предустановленным приложением, картинка на экране становится объемной и "оживает".

Ребенок наводит на страницу камеру смартфона с предустановленным приложением, картинка на экране становится объемной и "оживает". Фото предоставлено компанией "МультиДиТек”

Проект уже привлек зарубежных партнеров. Компания дополнила анимированной графикой книгу детской писательницы Маргарет Джиллри-Фрейзер "Путь дельфина” для канадского издательства. У "МультиДиТек" также есть партнер в США - писательница Лия Льюис, которая помогает компании с дистрибьюцией книг в Америке. К концу 2021 года компания планирует выпустить мультимедийный букварь. На страницах букваря представлены QR-коды, с помощью которых читатель может перейти на специальный YouTube-канал и посмотреть анимированные сюжеты азбуки.