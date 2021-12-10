В Госдуме готовы поддержать изъятие у "автолихачей" машин

Депутаты не считают, что автохамов не стоит отправлять в колонии к уголовникам. Предлагают давать шанс: заменять наказание общественными работами. Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который будет предусматривать серьезные наказания для различных лихачей, блогеров и хулиганов на российских дорогах. Ведь многих рублевыми штрафами и изъятием водительских прав уже просто не сдержать. После того, как законопроект пройдет общественное обсуждение и профессиональную оценку в ГИБДД России он вернется в Госдуму на голосование.

Обсуждая наказания, депутаты предлагают применить к злостным нарушителям: штрафы от 40 до 150 тысяч рублей, домашний арест, предупредительные конфискации машины на 3 месяца, 5 лет, после чего последует уже конфискация авто. Машину предполагают забирать не на стоянку, а на продажу, чтобы погасить материальный ущерб другим жертвам автокатастроф.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил за систематическое лихачество на дорогах отправлять нарушителей в колонию на срок от 3 до 5 лет. Сами хайповые ролики предлагается разрешить использовать следствию в суде, как доказательную базу.

При этом, депутаты не считают, что автохамов не стоит отправлять в колонии к уголовникам. Предлагают давать шанс: заменять наказание общественными работами. Должен же кто-то замещать мигрантов на уборке улиц и стройках.

Депутаты собрали статистику, которая свидетельствует, что по вине лихачей и блогеров, как Саид Гудбенский, на дорогах России ежегодно страдают сотни водителей и пассажиров. При этом, если последние погибают или становятся калеками, то лихачи и блогеры обзаводятся все более мощными и безопасными автомобилями.

Общественники также предлагают законодателям ужесточить меры ответственности для водителей еще по ряду необычных параметров: за поглощение за рулем еды, нанесение губной помады и косметики, ношение тапочек, обуви на высоком каблуке, вождение машины в наушниках.

А еще вернуть бальную систему, которая существовала в СССР, и существует в большинстве капиталистических стран и сегодня. Она позволяет складывать баллы нарушений и по сумме определять необходимость пересдачи экзаменов на водительские права.

Ряд депутатов считает, что камеры с системой распознавания машин и лиц позволит решать эти задачи автоматизировано без существенных дополнительных затрат, что существенно снизит травматизм на дорогах.

Разработчики поправок собираются нацелить камеры также на пешеходов, которые часто провоцируют аварии. По статистики ГИБДД порядка 65 процентов пешеходов систематически нарушают правила дорожного движение и рано или поздно попадают в фатальные ДТП. По данным ведомства из 4368 пешеходов, погибших на дорогах в прошлом году, 2840 погибли по собственной глупости и неосторожности.

У многих граждан явно плохо с физикой в школе: они не понимают, что 2-3 тонны железа даже на скорости 20-30 километров в час затормозить мгновенно просто нельзя. Для таких пробелы в образовании начнут заменять серьезными штрафами.