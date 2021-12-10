Как сейчас выглядит сестра Наташи Королевой с тяжелой судьбой

Сестра Наташи Королевой Ирина. Фото: YouTube

Мама Наташи Королевой впервые за долгое время показала свою старшую дочь Ирину Осауленко, которая известна как Руся. В 90-х она была достаточно известной певицей, но потом ушла со сцены. Женщина пережила смерть старшего сына, заботится о тяжело больном среднем ребенке и ведет затворнический образ жизни.

Людмила Порывай поделилась редкими кадрами со своей старшей дочерью. Мама Наташи Королевой опубликовала видео по случаю дня рождения Ирины Осауленко, более известной как певица Руся.

Женщина давно живет затворницей. Она пережила много трагедий, а сейчас прячется из-за лишнего веса.

В 1988 году Ирина родила старшего сына Владимира, которому поставили неутешительный диагноз - тяжелая форма ДЦП. Вместе со своим мужем Константином она старалась найти деньги и возможности дать ребенку лучшее лечение. Супруги переехали в Канаду. В 1999 году мальчик умер.

По роковому стечению обстоятельств, 26 марта 1999 года, в день смерти мальчика, Королева и Игорь Николаев выступали в Канаде. На их концерт пришли Ирина и Константин. Перед началом концерта, когда Королева находилась за кулисами, ей позвонили из Киева со страшной новостью. "Мало того, что мне нужно было выйти на сцену, но и сказать матери, что ее сын умер", - признавалась Наташа.

Вова очень любил песню своей тети "Ласточка". На его надгробной плите выбиты строчки из этой композиции: "Ласточка, ласточка, ты передай привет…"

Первое время после смерти сына Ирину не могли вернуть к жизни ни мама, ни муж, ни сестра Наташа. Утешение она обрела в Боге. В Голливуде нашлась украинская церковь - подворье монастыря. Женщина ходила на все службы, а потом устроилась на работу.

После смерти первенца Руся еще дважды решилась на прибавление в семье. Сначала на свет появился сын Матвей в 2004-м, а через два года - дочь София. Впоследствии выяснилось, что второй племянник Королевой тяжело болен. На этот раз речь шла об аутизме. "Он ходит, он хорошо кушает, он хороший мальчик, но он не говорит. Ему не нужно смотреть телевизор, ему не нужно общаться. Может, я доживу до момента, когда найдут лекарство и моя дочь, которая уже много лет ухаживает за Матвеем, увидит этот свет", - отмечала Порывай.