Стало известно, почему Брэд Питт так и не нашел замену Анджелине Джоли

Брэд намерен как можно скорее разрешить старые конфликты и наконец-то наладить личную жизнь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Затяжная война между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли постепенно утихает. На днях актер заявил, что собирается сделать первый шаг к примирению с бывшей женой ради своих детей - 20-летнего Мэддокса, 18-летнего Пакса, 16-летней Захары, 15-летней Шайло и 13-летних близнецов Вивьен и Ноксом. Артисту надоели судебные баталии, из-за которых его жизнь словно поставлена на паузу. Он хочет как можно больше общаться с детьми. А еще Брэд намерен поскорее разрешить старые конфликты и наконец-то наладить личную жизнь.

По словам источника из окружения актера, Питт мечтает найти женщину, с которой он проведет оставшиеся годы. Но шум вокруг его имени и бесконечные скандалы с экс-супругой не оставляют на это ни малейших шансов. Стоит рядом с ним появиться любой женщине – хотя бы коллеге по работе, папарацци тут же раздувают из этого сенсацию.

- Питт вроде бы хочет пойти на свидание, но потом его что-то словно останавливает. К тому же он не хочет огласки в СМИ и общественности, это его сильно раздражает. А еще Брэд настроен серьезно — он очень хочет найти человека, с которым мог бы провести всю оставшуюся жизнь,- сообщил источник изданию US Magazine. – Проблема в том, что он ненавидит свидания и то, что он не может даже выйти за дружеским кофе, чтобы об этом не сплетничали.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались пять лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. За годы после развода и Питту, и Джоли не раз приписывали романтические отношения. Но, судя по всему, ни одна из интижек не стала для актера чем-то серьезным. Последний громкий роман Питта случился в прошлом году – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Брэд встречался с 27-летней манекенщицей несколько месяцев, у них была любовь на расстоянии: он жил в США, Николь – в Берлине. Влюбленные летали друг к другу в гости, но такая ситуация не могла продлиться долго.

Последний громкий роман Питта случился в прошлом году – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Фото: Инстаграм.

Анджелина же и вовсе уверяет, что после расставания с мужем у нее так и не появился сердечный избранник. В интервью изданию E! News Daily Pop Джоли объяснила, почему так случилось.

- Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет», - пошутила Анджелина. - Я уже долгое время одна.

Джоли призналась, что после разрыва с мужем она полностью сосредоточилась на детях. И если раньше она беспокоилась за них, то теперь они стараются заботиться о ней.

- У меня шестеро очень способных детей. Конечно, ты просыпаешься с мыслью: «Я должна убедиться, что с ними все в порядке». Но, честно говоря, несколько лет назад все изменилось. Теперь они хотят убедиться, что с мамой все в порядке. Они хорошо обо мне заботятся, мы прекрасная команда. Мне очень повезло… И поэтому я волнуюсь. Я из тех, кто всегда переживает, но я обожаю их, - рассказала как-то актриса.