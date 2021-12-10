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Общество10 декабря 2021 20:51

Дмитрий Муратов - из Норвегии: У короля- по минутам все! Простите

В пятницу, 10 ноября, в Осло, бывшему журналисту «Комсомольской правды» была вручена Нобелевская премия Мира
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
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Осло. Лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов во время церемонии вручения Нобелевской премии мира в ратуше. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Осло. Лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов во время церемонии вручения Нобелевской премии мира в ратуше. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В столице Норвегии российскому журналисту Дмитрию Муратову и его филиппинской коллеге Марии Ресса вручили Нобелевскую премию Мира.

Церемония транслировалась на официальном канале премии в YouTube.

Вручение прошло в Городской ратуше Осло.

Напомню, ещё 8 октября этого года стало известно, что лауреатами Нобелевской премии Мира 2021 года стали главный редактор «Новой газеты» (в прошлом - журналист «Комсомольской правды») Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Эта очень престижная международная награда была присуждена им за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

В минувшую пятницу я пытался связаться с нашим бывшим коллегой по телефону, но получил от него только смс: «У короля.- по минутам все! Простите...»

Из чего я сделал вывод: «Король» Российской журналистики, коим теперь, после вручения Нобелевки, можно вполне именовать Муратова - на приеме у норвежского монарха Харальда V.

А просто ещё раз хотелось уточнить (и удовлетворить людское любопытство) - куда же Муратов потратит заслуженную сумму?

Но в своем самом первом интервью (было опубликовано в «Комсомольской Правде» сразу же, как только Дмитрий был назван лауреатом) главред «Новой газеты» рассказал, что премиальные (что-то миллион сто тысяч ‘долларов поделены между двумя обладателями Нобелевки.

- И из этой половины мы часть, редакция так решила, точно передаем в Фонд «Круг добра» для детей, которые болеют орфанными редкими заболеваниями, для которых нужны очень дорогие лекарства, - рассказал тогда Муратов. - С этими детьми мы почти два года уже занимаемся этой темой, наша редакция.

Во-вторых, это фонд «Вера» - московский хоспис Нюты Федермессер, который после смерти Веры Миллионщиковой возглавила ее дочка Анна Константиновна или Нюта Федермессер. Третье – это фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Какую-то часть мы дадим тем журналистам, которые оказались безработными. В какой форме, мы пока не знаем. А какая-то часть останется, безусловно, в редакции. У нас есть нужды, причем, нужды, связанные со здоровьем наших журналистов...

Примерно об этом же Муратов поведал и в Осло, во время торжественной церемонии.

Впрочем, было ещё одно интервью - скажем так, дружеское. Поэтому его до сих пор и не публиковал.

Я позвонил Муратову 29 октября - в День рождения комсомола и... Нобелевского лауреата: в этот день нашему коллеге исполнилось 60 лет.

Точнее, он сам тогда набрал меня, видимо, просто вышел из терпения после настойчивых звонков и смс.

Уже поздним вечером на определителе моего мобильника зажглось: «Муратов Дима».

Ну, и началось - как бы интервью. (Кстати, у меня есть изобретенный мною жанр «Не интервью». ) Публикую этот набор слов - «ни о чем» - только лишь потому, что он тоже, каким-то образом характеризует моего Героя. Ну, и, наверное, даже подходит к сегодняшнему случаю.

- ...Саша, что ты звонил, скажи мне?

- Ну, во-первых, я тебя поздравляю с днём рождения, с юбилеем. (60 лет нашему коллеге исполнилось именно в ту пятницу, 29-го, а - не 30-го, как до сих пор утверждают Википедия и др. биографические справочники.)

- Спасибо большое!

- Во-вторых, я тебя поздравляю с Днём рождения комсомола - мы же все вышли из комсомола.

- Спасибо, Саша.

- Скажи, пожалуйста, как ты отмечаешь свой юбилей?

- Саша, я не буду давать никакие интервью. Все.

- А-а... Ну, то есть, я могу просто сказать, что мы, «Комсомолка», поздравили Дмитрия Муратова.

- Что хочешь, говори, но интервью я не даю. Все, давай.

- Ещё один вопрос можно?

- Саш, послушай, мы с тобой - взрослые люди...

- Все договорились. Главное, что я тебя услышал, я тебя поздравил.

- Все, пока.

- Пока...

Дорогой Дима! И сегодня я тебя также поздравляю.

Ура!

О РАЗНОМ