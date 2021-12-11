Стоматолог рассказал, надо ли исправлять прикус у малышей и почему у каждого должна быть своя паста

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Тема лечения зубов до сих пор окружена массой домыслов. Возможно, именно так выражаются страхи многих из нас перед стоматологическим креслом. Вместе с нашим экспертом Екатериной Кузиной, детским стоматологом, заведующей отделением «СМ-Стоматология» в Марьиной Роще, мы рассмотрим самые распространенные мифы. А вдруг в них все же есть разумное зерно.

Миф 1. Пока зубы полностью не прорежутся, их можно не чистить

Что беспокоит родителей? Малыш может наглотаться пасты. Действительно, первые зубы, порой, прорезываются уже в 8-9 месяцев. Да и в целом, если дитя не ест пока взрослую еду, что вычищать то?

Такое мнение в корне не верно. Бактерии, которые провоцируют кариес, могут начать активно размножаться на поверхности зуба с первого дня его появления. В итоге картина может быть очень плачевной - зубы у малыша все на месте, но они уже с кариесом. Поэтому, ухаживайте за ротовой полостью малыша с помощью специальных подходящих для него средств с маркировкой «от 0 до 3».

Миф 2. Молочные зубы можно не лечить, все равно выпадут

Во-первых, нервы есть и у молочных зубов. И при их воспалении (пульпите) они очень сильно болят. Плюс ко всему из-за воспалительных процессов они могут повреждать зачатки постоянных зубов. Есть риски, что коренные зубы прорежутся уже с кариесом. Так что, лечить молочные зубы нужно обязательно!

Миф 3. После трех лет ребенок может пользоваться одной пастой с родителями

Мы привыкли, что щетка должна быть у каждого своя – все же средство индивидуальной гигиены. А вот паста…. Зачем каждому своя? Начнем с того, что для детей выпускают специальные пасты и это не маркетинговый ход. Их состав адаптирован к особенностям молочных зубов.

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А еще пасту подбирают, исходя из индивидуальных особенностей каждого члена семьи. У одного зубы гиперчувствительные, у другого – воспаление десен, у третьего – брекеты или виниры…. Так что пасту подбирают исходя из состояния полости рта и желательно вместе со стоматологом.

Миф 4. Прикус на молочных зубах исправлять не нужно

Вроде бы логично, молочные зубы выпадут, и проблема их скученности рассосется сама собой. Но не забывайте: зубы растут из челюсти. И если она узкая, то и постоянным зубам будет в ней тесновато. Детский возраст – отличный период для того, чтобы решить проблему с челюстью. Существует немало разновидностей ортодонтических аппаратов, которые помогают ей правильно формироваться. Главное, вовремя обратиться к ортодонту и их установить.

Миф 5. Прикус у взрослых уже не исправишь

Этот миф уже не актуален. На сегодняшний день скорректировать прикус у взрослых помогают две системы: брекеты и капы (или элайнеры). Принцип действия их одинаков – они оказывают дозированное давление на зубы, в результате чего они принимают правильное положение. У детей и подростков коррекция прикуса происходит быстрее, но и у взрослых брекеты и капы дают отличные результаты. А чтобы зубы не вернулись в прежнее положение, некоторое время после лечения нужно носить ретейнер или ночные капы.

Миф 6. Во время менструации и беременности зубы лечить нельзя

Возможно, корни этого убеждения лежат в суевериях, которые касаются этого состояния. Или, как вариант, все дело в самочувствии самой женщины, которая в этот период не слишком хорошо себя чувствует и попросту не в силах дойти до стоматолога. А уж во время беременности следить за состоянием зубов нужно с особым тщанием. И лечить их в этом состоянии можно и нужно.

Миф 7. Анестезия — это вредно!

Немало людей рассуждают о том, что анестезия – это зло, рентген опасен, пломбы ядовиты, под брекетами гниют зубы, а импланты разрушают кость. Действительно, когда-то не было безопасных анестетиков, а в лечении нередко применяли мышьяк.

В современной стоматологии все давно изменилось. Анестезия не влияет на здоровье, рентген аппараты имеют минимальное излучение, пломбы обеспечивают высокую герметизацию, а импланты приживаются с вероятностью практически в 99 %.