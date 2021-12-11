Британские медики и саперы извлекли из тела коллекционера противотанковый снаряд

Мужчине еще повезло, что снаряд был небольшим. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачам из Королевской больницы британского Глостершира пришлось проводить уникальную операцию по извлечению противотанкового снаряда… из прямой кишки пациента. Во время хирургического вмешательства в больнице присутствовали армейские саперы.

Позже мужчина, который наотрез отказался сообщать свое имя прессе, рассказал, что в течение многих лет собирает различные вещи, имеющие отношение к войне. В частности, в его коллекции был и противотанковый снаряд калибра 57 мм времен Второй мировой войны.

По словам мужчины, он споткнулся и неудачно упал, а вернее сел, на злополучный предмет своей коллекции. Поскольку попытки извлечь снаряд успехом не увенчались, коллекционер был вынужден вызвать скорую помощь.

Когда медики поняли, с каким именно инородным телом имеют дело, в известность поставили полицию, а уже те вызвали саперов из близлежащей армейской части. К счастью, вскоре выяснилось, что снаряд не представляет опасности для окружающих.

«Я нашел фото снаряда, ай!» - написал блогер Zecharia в своем Твиттере. Фото: twitter.com/Zecharia_HS

– Как и в случае любого инцидента, связанного с боеприпасами, были соблюдены соответствующие протоколы безопасности, чтобы гарантировать отсутствие риска для пациентов, персонала или посетителей в любое время, – приводит сообщение правоохранителей издание The Indian Express.

Неудачливому коллекционеру с соблюдением всех мер предосторожности оказали медицинскую помощь и отправили домой на восстановление. Предмет коллекции ему вернули.

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