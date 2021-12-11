Американскому миллиардеру до конца его жизни запретили коллекционировать предметы старины

Запрет на коллекционирование - не единственное условие сделки миллиардера с правосудием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миллиардеру и любителю старины из США Майклу Стейнхардту пожизненно запретили собирать коллекции антиквариата и покупать артефакты.

Причиной столь сурового решения стало разбирательство в отношении коллекционера, в ходе которого выяснилось, что он охотно приобретал краденые вещи.

По мнению экспертов, Стейнхардт отделался достаточно легко, поскольку за подобное преступление в США предусмотрен реальный тюремный срок.

Правда, запрет на коллекционирование – это далеко не единственное условие сделки миллиардера с правосудием. Стейнхардт также согласился передать правительствам Израиля, Греции, Египта и Ливана множество артефактов, скупленных и в разные годы. Стоимость музейных экспонатов оценивается примерно в $70 миллионов.

По утверждению следствия, за 30 лет своей коллекционерской деятельности миллиардер приобрел более 1000 предметов старины, которые были добыты в незаконных археологических раскопках или украдены во время беспорядков.

– На протяжении десятилетий Майкл Стейнхардт проявлял хищный аппетит к разграбленным артефактам, не беспокоясь о законности своих действий, законности произведений, которые он покупал и продавал, или о серьезном культурном ущербе, который он нанес по всему миру, – приводит издание The Jerusalem Post слова окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса.

Адвокаты миллиардера заявили, что их клиент доволен решением властей.

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