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11 декабря 2021 6:50

Пассажирский Boeing 737 экстренно сел в Москве из-за разгерметизации салона

Самолет летел в Краснодар
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
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Самолет через час после взлета вернулся обратно в Москву.

Самолет через час после взлета вернулся обратно в Москву.

Фото: Александр ГЛУЗ

Ранним утром 11 декабря из Шереметьево вылетел Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. Он следовал в Краснодар — рейс N4161. Самолет взлетел в 6:34 по московскому времени, но уже через час вернулся обратно в столицу.

— В полете капитан объявил, что началось внутреннее горение и нарушена система герметизации салона. Выпали кислородные маски, — сообщили kp.ru пассажиры проблемного борта.

После приземления люди пошли к стойке представителя авиакомпании в аэропорту. Стали разбираться, заменят ли борт, когда новый вылет и что вообще случилось.

В полете капитан объявил, что началось внутреннее горение и нарушена система герметизации салона, выпали кислородные маски. Фото: предоставлено очевидцем

В полете капитан объявил, что началось внутреннее горение и нарушена система герметизации салона, выпали кислородные маски. Фото: предоставлено очевидцем

— Мы попросили предоставить справки о причинах инцидента. Выдали бумаги с формулировкой «задержка рейса». Но ведь это была аварийная посадка, в которой нужно разбираться контролирующим органам, — настаивают пассажиры.

Рейс до Краснодара перенесли на 10:30. В расписании значится, что предоставят другой самолет — Airbus A321neo.

Сайт kp.ru отправил запрос в авиакомпанию Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать инцидент.

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