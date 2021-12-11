"На своих колясках мы не только танцуем": Хореограф из Петербурга учит людей с инвалидностью хип-хопу и любить себя

В результате несчастного случая яркая и активная девушка оказалась в инвалидной коляске. Фото: Личный архив героя публикации

Ольга Матвеева из Санкт-Петербурга попала на мир балета еще маленькой - в шесть лет. Там дошкольница узнала, что такое дисциплина, осанка и правильное питание. Танцы стали для нее частью повседневной жизни.

Девушка с успехом закончила Императорскую школу русского балета. Потом вышла замуж, родила дочку. Все изменилось, когда Ольге исполнилось 19 лет. В результате несчастного случая яркая и активная девушка оказалась в инвалидной коляске. С тех пор ей каждый день приходилось доказывать себе, что она достойна счастливо жить.

Муж и дочь во всем поддерживают Ольгу. Фото: Личный архив героя публикации

Хочу, чтобы дочь мной гордилась

Неоценимую поддержку Ольге оказывали ее муж и дочурка. Переломным моментом неожиданно стал утренник в детском саду. Молодая мама вдруг четко осознала, что хочет быть гордостью для ребенка, а для этого нужно перестать стесняться самой себя. И тогда Ольга снова начала ходит на разные курсы, стала учиться новому.

Теперь она яркий пример для подражания. Ее дочка Лена выросла замечательной девушкой без стереотипного мышления об инвалидах и с желанием заботиться о других. Даже профессию выбрала соответствующую - учитель.

Ольга - яркий пример для подражания. Фото: Личный архив героя публикации

- Детям менять наше будущее. И им решать, будет наше общество инклюзивным или нет. Некоторые родители сейчас своим поведением показывают отрицательный пример, опускают взгляд, стараются отойти от человека на коляске. Они не объясняют детям, что это точно такой же человек, как другие, просто из-за травмы иначе передвигается, - рассказала Ольга порталу «Открытые НКО».

Как танцы помогают принять себя

В 2016 году родные буквально «заставили» Ольгу принять участие в конкурсе красоты и таланта среди девушек на колясках «Невская Краса». Счастливая мама вернулась домой не только с короной победительницы, но и неутолимым желанием танцевать. Подготовка номера для конкурса напомнила ей, каково это было парить над танцплощадкой.

В 2016 году Ольга приняла участие в конкурсе «Невская Краса». Фото: Личный архив героя публикации

С этого и началась длинная история создания уникального творческого коллектива. Имея хореографический опыт и пройдя коляске различные курсы обучения по управлению коляской, Ольга решила открыть новое направление инклюзивной хореографии.

Так в Санкт-Петербурге появилась танцевальная студия «ИнваЛеди». Здесь преподают хип-хоп, этно, ритм-н-блюз. Причем танцовщицы на инвалидных колясках выходят на сцену - участвуют в праздничных концертах и благотворительных мероприятиях.

Ольга вложила в это дело не только деньги и душу, но и много своего личного времени. Ночами она шила костюмы, договаривалась о выступлениях, а утром общалась с администрацией районов. При этом со своих учеников не брала ни копейки. Благодаря приложенным усилиям студия превратилась в большой узнаваемый проект.

В студии преподают хип-хоп, этно, ритм-н-блюз. Фото: студия Инклюзивного Танца «ИнваЛеди»

- В репертуаре нашей Студии Инклюзивного Танца «ИнваЛеди» есть постановки в различных стилях и направлениях современной хореографии: Belly Dance, waacking, hip-hop, R&B, modern. Среди участников нет профессиональных танцоров, все учатся практически с нуля, но их старания и таланты позволяют с удовольствием и лёгкостью осваивать новые и новые постановки, выступать на сценах родного Санкт-Петербурга, городов России и даже за границей, - рассказывает Ольга.

Несмотря на название, в студии занимаются не только женщины, но и мужчины. И в каждом из них наблюдаются поразительные изменения. Речь даже не об укреплении здоровья, а о новых достижениях, самоутверждении и реализации. Например, одному из членов коллектива танцы помогли устроиться на работу, а другая участница приняла себя и встретила человека, который полюбил блеск в ее глазах. Недавно они сыграли красивую свадьбу.

Выходя за рамки

Ольга знает по себе - чтобы добиться поставленных целей, нужно выходить за рамки. После первого конкурса красоты она поучаствовала еще в одном - «Nuts Queen». Он проводился среди девушек без инвалидности и наша героиня стала единственной финалисткой на коляске.

Участницы танцевальной студии берут с наставницы пример и тоже выходят на подиум, участвуют в видеосъемках. А год назад вместе с Ольгой они решили стать еще и фотомоделями. Получился масштабный фотопроект с одноименным названием «ИнваЛеди», который показал красоту каждому участника.

Участницы танцевальной студии год назад решили стать еще и фотомоделями. Фото: студия Инклюзивного Танца «ИнваЛеди»

Постепенно к нему стали присоединяться и другие люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не танцуют в студии.

- Танец нас объединил, но на своих колясках мы не только танцуем. Я скучать своим ребятам не даю: мы уже летали на дельталётах, на мотопарапланах, прыгали с парашютом, участвовали в регатах, - говорит Ольга.

Вместе со своими новыми друзьями в 2019 году она организовала на Дворцовой площади инклюзивный «Хоровод единства» в рамках крупнейшей акции «Хоровод мира» .За это ее наградили премией Общественная инициатива в номинации «Некоммерческие проекты граждан».

- Мы больше ценим эту жизнь, чувствуем каждое ее мгновение. Люди с инвалидностью, которые сумели адаптироваться, а не заперлись в четырех стенах, одни из самых благодарных людей. Мы знаем цену каждому дню, и это ресурс для них самих и для всего общества, - подытожила Ольга.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.