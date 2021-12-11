Пять разорительных зимних привычек: откажись от них — и станешь здоровее и богаче

Одежда «напоказ» - одна из основных зимних ошибок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зимой россияне начинают тратить больше, чем в теплое время года. Это подтверждает статистика операторов фискальных данных (те, что обслуживают кассовые аппараты и, соответственно, знают все о наших покупках в массовом масштабе). Так вот, даже средний чек среднестатистического россиянина в обычном продуктовом магазине зимой возрастает, как минимум, рублей на 200. О тратах по случаю праздников и говорить не приходится.

Вроде бы к тому есть объективные причины. Зимой у нас холодно, больше всего нужно. И праздников много. Но эксперты утверждают, что это во многом отговорки: существенная часть «зимних» трат — просто дело привычки и никакой такой суровой необходимостью не объясняется. Вот список наиболее разорительных зимних привычек, от которых вполне можно отказаться и потратить сэкономленные деньги на что-то реально нужное и полезное.

1. Дома должно быть как в тропиках!

Одна из наших фишек, которая крайне удивляет экономных европейцев, - привычка зимой ходить дома в маечке, а то и в одних семейных трусах. Если на маечку надо что-то накинуть — то уже холодно и безобразие. И в ход идут обогреватели.

И в советские времена медики твердили, что постоянно так перегревать организм вредно, и рассказывали о пользе закалки в борьбе с респираторными заболеваниями. Но тогда домашние «тропики» в зимние холода хотя бы практически ничего не стоили. Кому не хватало 20 градусов от центрального отопления, а надо было 28 — электричество обходилось в копейки.

Сейчас — другая история. При стоимости электричества в 5-6 руб. за кВт-час (в России его цена для населения, в зависимости от региона, колеблется от 1,17 руб. до 8,5 руб.) «догрев» уже заметно сказывается на платежке. Если же в доме установлен счетчик тепла, то «тропики» становятся разорительными (посмотрите на свои счета за отопление). А коммунальщики оправдывают перетоп «просьбами граждан».

Еще одна привычка из той же серии - «забивать» на включенный везде без особой нужды свет. Да, зимой темнеет рано. Жить в потемках не хочется, начинается депрессия. А дальше удивляемся, чего это с ноября так выросли счета за ЖКХ, ведь повышение платы — с 1 июля.

Не будем призывать жить при лучине. Есть вполне цивилизованный и комфортный выход — сэкономить, выбрав более экономный для себя тариф. Если вы не в курсе или не вникали, тарифы на свет (и соответственно счетчики) бывают одноставочные (с одной ценой за киловатт в любое время суток) и дифференцированные (двухставочные или трехставочные - с разной ценой, в зависимости от времени суток. По ночному тарифу — с 23.00 до 7.00 — электричество обходится примерно в три раза дешевле. Что крайне выгодно для людей работающих, у которых в 10-11 вечера домашняя жизнь только начинается. Но если вы трудитесь из дома в удаленном режиме, а у вас дифференцированный тариф — то, понятно, что темнота с трех часов дня станет для вас разорительной.

2. Согреваемся тортиками

- Зимой люди покупают больше еды — причем в продуктовой корзине появляется много хлебобулочных изделий, жирного мяса, чая и кофе, сладостей, - свидетельствует эксперт в сфере ритейла и электронной коммерции, СЕО XWAY (сервис по размещению товаров на маркетплейсах типа AliExpress, Ozon, Wildberries) Антон Ларин.

Вроде бы логично — организм тратит силы, чтобы согреться, и нуждается в дополнительных калориях. Но так это, если вы изрядное время пробыли на улице на морозе. А если целый день сидели дома или в офисе — чем помогут организму жирная колбаса, лишние булочки и куча сладкой выпечки «к чаю»?

А еще, не замечали ли вы за собой, что зимой гораздо больше еды просто выбрасываете? В чем фишка? Известный совет — не ходить в магазины на голодный желудок. В холод ситуация с голодным желудком усугубляется, плюс в магазине рука на автомате тянется ко всему, что ассоциируется с теплом и комфортом. А грамотный маркетинг торговых сетей этому всячески способствует. Отогревшись дома, есть накупленное уже не хочется — но деньги потрачены.

Что делать? Совет от экспертов - в промозглое время года особенно внимательно следить за своим меню, продумывать его, по возможности, сразу на неделю и за покупками ходить со списком. Онлайн-закупок это тоже касается.

3. Шопинг от зимней хандры

- Еще одна причина изменений в поведении потребителей — зимняя хандра, - продолжает Антон Ларин. - Покупатели пытаются поднять себе настроение шопингом, а онлайн-маркетплейсы и сервисы доставки сделали процесс проще и быстрее, предлагая услуги курьеров, скидки и промокоды.

Будете смеяться, но, по данным аналитики СБИС (один из операторов систем учета для бизнеса), на садовые принадлежности прошлой зимой наши граждане потратили на 300 рублей на человека в месяц больше, чем летом.

Поднимать себе настроение мечтами о будущем лете, конечно, не вредно — если купленное потом пригодится. Но зачастую шопинг играет чисто психологическую роль — снять стресс, поднять самооценку (знаменитое «Я же этого достойна!»). А потом товары отправляются пылиться в дальний угол, самооценка же вновь рушится - ведь деньги потрачены «не на то», а на действительно необходимом придется экономить.

В качестве альтернативы специалисты рекомендуют более безвредный способ разогнать хандру и снять стресс — поделать что-нибудь руками. Сплести, слепить, нарисовать — в интернете вы найдете массу идей на любой вкус. Можете изготовить самодельные подарки к грядущим праздникам близким друзьям — заодно и сэкономите, а им приятно будет заполучить что-то нестандартное.

А если осточертело сидеть дома — идите гулять не в торговый центр, а в ближайший парк. Полезнее не только для кошелька, но и для здоровья в наши непростые коронавирусные времена.

4. Одежда «напоказ»

Зимой, понятное дело, возрастают расходы на одежду. И тут у многих — хорошие резервы для экономии, причем не в ущерб здоровью, а зачастую с пользой для него.

- До сих пор у нас большое значение имеет статусное потребление, стремление "показать себя", - свидетельствует профессор, заведующий кафедрой маркетинга Российского университета дружбы народов Александр Зобов.

Помните это вечное «у женщины должна быть шуба»? Хотя в крупных городах, особенно не в Сибири, а в европейской части, зимняя куртка из современных материалов — гораздо практичнее, комфортнее и лучше защищает от ветра. И — раз в десять дешевле.

Думаете, ушло в прошлое? У молодежи — другие выверты, но из той же серии.

- Вместо утепленных ботинок многие покупают летние сникеры (облегченные кроссовки — ред.) - они более модные и зачастую продаются со скидками. Кажется, вот способ быть стильным, существенно сэкономив. Это распространенное заблуждение, которое вредит как здоровью, так и кошельку, - предупреждает глава отделов маркетинга и электронной торговли сети SuperStep Никита Захаров. - У тканевых кроссовок тонкая подошва и легкий верх из синтетического сетчатого материала. Благодаря этому кроссовки вентилируются, а ноги дышат. Зимой реагенты, которыми посыпают дороги, сразу разрушают тонкую подошву, сетка же не защищает ноги от влаги, а наоборот, способствует ее попаданию внутрь. Несмотря на цену и заявленный уровень качества, кроссовки, не предназначенные для зимы, быстро портятся в холодное время года. Поэтому носите их летом, а теплые ботинки — зимой.

5. Бессмысленные траты «на Новый год»

Этот пункт у нас хоть и идет в конце, но по размеру возможной экономии его можно считать первым.

- "Расточительное потребление" зимой во многом объясняется особым отношением россиян к Новому году, - говорит Александр Зобов. - Это не скромное Рождество в Европе или США, где это чисто семейный праздник со скромными подарками. Для россиян Новый год - обязательно роскошный стол, который "ломится" от блюд. Могу сравнивать на чисто человеческом уровне, как празднует Рождество моя дочь во Франции и как отмечаем мы с друзьями и родственниками Новый год в России. Траты на праздничный новогодний стол у нас на порядок выше. Может быть, только в Китае есть что-то похожее — в их китайский Новый год.

Отдельная статья — подарки. Каждый год всевозможные социологические службы печатают два рейтинга: подарков, которые россияне хотели бы увидеть под елочкой, и тех, которые собираются дарить сами и с наибольшей вероятностью получат. Рейтинги категорически не совпадают. Мало кто мечтает получить очередной десяток традиционных коробок с шоколадными конфетами (не дешевых, между прочим) и сотый шампунь (традиционный вариант — не для того типа волос, который нужен). Но дарить будут, нередко потратив на это ползарплаты.

Наверно, не надо отказывать себе в радости от души отметить любимый праздник. Но стоит задуматься, а все ли из того, что вы собираетесь закупить к столу, действительно принесет кому-то радость? Например, надо ли готовить столько оливье, чтоб потом им давиться до конца праздников?

Да, не наша это российская национальная традиция — составлять всякие списки и заранее рассчитывать покупки — но может, все-таки попробовать?

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