В Нижнем Новгороде на камеры попала цыганка, выманившая у пенсионера 120 тысяч рублей

Незваная гостья попала на записи камер умного домофона. Фото: стоп-кадр видео

Все произошло несколько дней назад в одном из домов на улице Березовской в Нижнем Новгороде. Пенсионер Михаил Гаврилович (имя изменено) обратился в местный отдел полиции и рассказал, что днём к нему в квартиру позвонила девушка. Он открыл дверь и буквально куда-то "провалился".

Девушка что-то очень увлечённо рассказывала и задавала разные вопросы о семье пенсионера и его судьбе, а мужчина ничего не мог с собой поделать и всё рассказывал незнакомой собеседнице. В какой-то момент он сам пригласил девушку в квартиру. Там они продолжили беседу.

Незнакомка рассказала, что обладает особым даром и может помочь Михаилу Гавриловичу. Девушка утверждала, что видит на пенсионере и его семье страшную порчу. Но она способна её снять. Для этого мужчина должен был ей принести все свои сбережения. Пенсионер согласился, незнакомка стала совершать размашистые движения руками, что-то шептала. Затем она сказала, что закончила и попросила показать где в квартире туалет. Вернувшись девушка попрощалась с хозяином и ушла из квартиры.

Ещё какое-то время после её ухода Михаилу Гавриловичу было трудно собраться с мыслями, всё было как в тумане. Но позже мужчине удалось восстановить беседу с незнакомкой, и он понял, что девушка воспользовалась его доверием, чтобы забрать деньги. Об этом пенсионер сообщил в полицию.

Оперативники стали проводить проверку, но никто из соседей не видел описанную пенсионером девушку. Многие в это время были ещё на работе. Но полицейским повезло, незваная гостья попала на записи камер умного домофона.

На кадрах видно, как девушка подходит к подъезду пенсионера и долго звонит в разные квартиры, чтобы попасть в подъезд. Несколько минут она безуспешно нажимает на кнопки, но вскоре ей всё же открывают. Она заходит внутрь.

— Оказалось, что в этот день её зафиксировали камеры нескольких подъездов. Поэтому пострадавших от её действий может быть больше. Но пока кроме одного мужчины в полицию больше никто не обращался. заявитель дал показания, сумма ущерба составила 120 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас оперативники опрашивают жителей соседних подъездов.

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