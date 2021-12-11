За первую декаду декабря сотрудники полиции спасли из водоемов трех неосторожных школьников

Предупреждающие таблички не останавливают любопытных детей. Фото: стоп-кадр видео

Все больше приходит сообщений о происшествиях на водоемах России. Пострадавшими часто становятся маленькие дети, которые выбегают на неокрепший лед.

В селе Пригородка Усманского района Липецкой области прапорщик полиции Евгений Черногузов спас шестилетнего ребенка, который мог утонуть в заледеневшем пруду.

Полицейский в отпуске решил навести порядок в гараже. Стал разбирать инструмент на полках, когда к нему подбежал испуганный мальчик и рассказал, что его друг вышел на тонкий лед расположенного неподалеку пруда за укатившейся игрушечной машинкой и провалился в воду.

- Евгений бросился к берегу водоема и увидел, что ребенок держится за ледяную кромку и зовет на помощь. Черногузов попросил мальчика не шевелиться и, ломая руками лед, поспешил к нему. Ноги почти увязли в илистом дне, но полицейский смог дойти до утопающего, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через несколько дней полицейский с членами Общественного совета при региональном Управлении МВД России принесли мальчику подарки, среди которых была и новая машинка. Прапорщика ждет поощрение за решительность в экстремальной ситуации.

В первой декаде декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении майора полиции из Республики Мордовия Владимира Пятыркина и участкового уполномоченного полиции лейтенанта Антона Богдановича, которые также спасли из воды тонущих детей.

Сейчас здоровью пострадавших школьников уже ничего не угрожает. Сотрудники МВД России просят родителей и учителей напоминать детям об опасности, которая их подстерегает у любого водоема.