Михаил Сеславинский: Премия Рунета у меня в библиотеке - между двумя статуэтками ТЭФИ и наградой «Книжный червь»

Михаил Сеславинский с новой наградой. Фото: Личный архив героя публикации

- ...Михаил Вадимович, я поздравляю вас с присуждением премии Рунет-2021.

- Спасибо, Саша!

- Горячо и сердечно. Тем не менее, вопросы у меня такие: почему эту премию присудили вам и почему вы ее приняли?

- Ну, премия Рунета – единственная крупная премия в области российского сегмента сети интернет в нашей стране. Она существует с 2004-го.

И, собственно говоря, вот все последние 20 лет, наверное, даже уже 25 - с тех пор, как я вошел, во второй Государственной Думе, в комиссию по развитию интернета в Российской Федерации... Вот с тех пор пытаюсь повлиять на то, чтобы гуманитарный сегмент сайтов в Рунете был больше и качественней.

- Долгое время интернет считали «исчадием ада»...

- Считали, что там может быть только грязь, насилие, порнография. Что это страшная трата времени, и ничего хорошего там быть не может.

Но постепенно Рунет превратился в такую же вселенную, в которой мы живем офлайн. И там есть все.

И, как мне кажется, с каждым годом плохого становится все меньше, а хорошего - все больше.

Мы поддерживали в Федеральном агентстве по печати каждый год по 100-150 сайтов, выдавая гранты. Это были и самые такие маленькие, микроскопические сайты гуманитарной направленности.

Но очень важны и такие «осколки» - даже с небольшим количеством посетителей, ведь они посвящены науке, культуре и образованию. И я всегда считал, что, кроме гигантов, должны быть и маленькие звездочки.

Награды Михаила Сеславинского: две премии ТЭФИ за вклад в развитие отечественного телевидения, премия «Книжный червь» и премия Рунета. Фото: Личный архив героя публикации

- Поддерживали вы и сайты-гиганты...

- Да, конечно. И, мне кажется, наша работа (а я не отделяю себя от своей команды) - она была всегда достаточно важной и заметной.

Поддерживали мы и все основные мероприятия, которые проходили в нашей стране, посвященные интернету. И с гордостью можем сказать, что интернет стал большим серьезным сегментом отечественной экономики, растет опережающими темпами. Там работают сотни тысяч людей. И, мне кажется, при всей моей любви к книжной продукции в ее естественном существовании, у интернета большое будущее.

- Скажите, а вы в Федеральном агентстве сколько проработали до ухода?

- Ну, я начинал с момента его образования в 2004-м. И закончил после того, как в этом году агентство влилось в состав Министерство цифрового развития.

До этого я возглавлял Федеральную службу по телевидению и радиовещанию, работал первым замом министра в Министерстве печати. И до этого - в комитетах и комиссиях по культуре Верховного Совета РСФСР и Государственной Думы первого и второго созывов.

- А вот вы вроде обещали сказать, где будете работать после ухода из Федерального агентства. А мы можем об этом сказать?

- Да, я работаю заместителем генерального директора в USM Holdings. Это головная компания, главным акционером которой является Алишер Бурханович Усманов, и которая объединяет большое количество активов, в том числе «Металлоинвест», «Аккерман Цемент», «Удоканская медь», издательский дом «Коммерсант».

Сейчас происходит процесс расставания с Mail.ru Group – ныне ВКонтакте. Это большой холдинг, который представляет серьезный сегмент экономики.

- Вам без нас не скучно? Вы почему-то редко сейчас звоните, про нас вспоминаете...

- Нет, я далеко от отрасли не ушел, со всеми встречаюсь. Бываю на мероприятиях. И общаюсь как формально, так и неформально.

- Ну, и «Библиотека Сеславинского», в общем-то, она по-прежнему доступна для народа, да, для широких масс?

- Ну, Саша, я так же продолжаю пропагандировать шедевры отечественной литературы, которые издавались при жизни великих русских писателей и поэтов.

- Вот награду вы куда – на работу понесете или дома в библиотеке оставите?

- Она уже стоит рядом с двумя статуэтками ТЭФИ у меня дома на книжном шкафу и наградой «Книжный червь», которая была учреждена в Петербурге издательством «Вита Нова» и рядом других уважаемых организаций. Мне очень нравится.

- Ещё раз вас - с престижной наградой!

- Спасибо!