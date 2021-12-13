«Корзина доброты»: Помоги собрать продукты для одиноких пенсионеров и многодетных семей

Мероприятие организует Фонд продовольствия «Русь»

18 декабря у жителей Москвы появится уникальная возможность сделать доброе дело в преддверии новогодних праздников. В некоторых магазинах города появятся так называемые «Корзины доброты», куда можно будет сложить купленные вами продукты.

Позже их сформируют в наборы и передадут нуждающимся - одиноким пенсионерам, многодетным семьям, малоимущим и другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Мероприятие организует Фонд продовольствия «Русь». Все подробности и список магазинов-участников акции можно найти на сайте. Также фонд нуждается в волонтерах, которые будут принимать продукты у неравнодушных людей.

Время проведения сборов с 14:00 до 18:00.

Все подробности можно узнать по телефону: +7(965)212-28-09.

Для онлайн-регистрации необходимо отсканировать QR-код: