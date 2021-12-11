Советы по выбору малинового пюре

Екатерина Головкова. Фото: Pixabay

– На что обращать внимание при выборе малинового пюре в магазине?

– Сначала проверьте сроки годности – продукт с истекшим сроком годности нельзя употреблять в пищу, так как там может образоваться плесень и в самом продукте могут накопиться афлатоксины. Упаковка должна быть целой, без вмятин и трещин, следов вытекания продукта.

– Каковы условия хранения для малинового пюре в магазине? Как правильно хранить его дома?

– При выборе малинового пюре в магазине обратите внимание на условия хранения продукции: в герметически закупоренных банках продается пюре прошедшее термическую обработку и, согласно маркировке производителя, оно может храниться при температуре до +20°С; если продукт не содержит сахара, не прошел термическую обработку то его необходимо хранить в холодильной витрине при температуре не выше +6°С.

– Как проходит контроль качества выращивания малины на территории РФ?

– Контроль за выращиванием растениеводческой продукции осуществляет Россельхознадзор. Кроме того, в рамках производственного контроля сам производитель контролирует порядок применения пестицидов, время и сроки обработок, остаточное количество пестицидов в готовой продукции. В пунктах ввоза продукции на территорию РФ контроль осуществляет фитосанитарная служба, в том числе за остаточным количеством пестицидов.

При сдаче продукции на промышленную переработку производитель в товарно-сопроводительных документах на каждую партию продукции обязан указывать какие пестициды и когда использовались. Руководствуясь этой информацией, предприятие переработчик организует собственный производственный контроль.

– Куда обращаться, если малиновое пюре оказалось некачественным? Нужен ли чек?

– Все претензии по поводу недостатков товара предъявляются только в течение срока годности. Если вы купили некачественный товар, то вы вправе:

– потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества.

– потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.

– потребовать возврата уплаченной за товар суммы, то есть отказаться от исполнения договора купли-продажи. При этом продавец не имеет право удерживать сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери товарного вида продукта или других подобных обстоятельств.

Отсутствие чека не является основанием для отказа. Если ваши требования не были удовлетворены, следует обратиться в Роспотребнадзор с копией отказа.