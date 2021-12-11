«На третий день ответили» Десять лет назад Сергей Жигунов вступил в переписку с английской королевой по поводу съемок «Трех мушкетеров»

Актер и продюсер Сергей Жигунов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Он лишился квартиры, накопил как минимум 15 миллионов рублей долгов, но все-таки продолжает путь, как бесстрашный гардемарин Сашка Белов. Да, Сергей Жигунов — просто легенда продюсерского цеха. Неунывающий делец, заново и заново находящий деньги на собственные проекты, переживает непростые времена в Крыму и даже не думает прекращать бурную деятельность, несмотря на провалы.

Фото: Instagram

Совсем наоборот. Громкие поражения только мотивируют Жигунова продолжать. Совсем скоро звезда советских и российских сериалов начнет съемки нового проекта в родном Ростове-на-Дону и Таганроге, посвященного одесскому криминалу 20-х годов.

А пока Сергей Викторович продолжает вспоминать былые заслуги, публикуя в сетевых СМИ забавные истории со съемок. Например, он вспомнил, как проходила работа над саундтреком к «Трем мушкетерам» 2013 года, ради которых продюсер осмелился обратиться к самой Елизавете II.

Началось все со спора о музыке. Не очень удачливый перфекционист Жигунов решил, что музыку к его «Трем мушкетерам», которую написал композитор Алексей Шелыгин, должен сыграть Лондонский симфонический оркестр. Так ему подсказали коллеги. Мол, партитура настолько сложная, что больше никто в мире не сможет.

Сергей написал в Лондон — к официальным представителям этого оркестра, сыгравшего музыку для франшиз про Джеймса Бонда, Индиану Джонса и так далее. Пришел отказ (мол, Лондонский оркестр не играет для сериалов). Тогда хитрый Жигунов переформатировал запрос и попросил сыграть музыку для телеверсии фильма. Причем вопрос пришлось решать якобы через руководство оркестра... который находится под личным патронатом королевы Елизаветы II. Через три дня якобы пришел положительный ответ (эту новость Сергей описал в колонке для интернет-издания ФАН, где регулярно публикуется, при этом не приложив скриншотов переписки с Букингемским дворцом). Так Лондонскому оркестру дали добро на сотрудничество с Жигуновым. Лично королева Великобритании. Беспрецедентно!

Фото: Instagram

Запись саундтрека прошла в лондонской AIR Studios, принадлежавшей когда-то Джорджу Мартину, продюсеру и аранжировщику The Beatles. Порядка 80 человек, в числе которых и дирижер Валерий Гергиев и композитор Ник Ингман (работал с Миком Джаггером, Бьорк, Полом Маккартни и др.), корпели над музыкой к сериалу Сергея Жигунова и за одну рабочую смену записали все партии: любовь Миледи (на флейте шикахачи), любовь Д'Артаньяна (скрипки) и проч.

Фото: Instagram

Фильм «Три мушкетера» 2013 года, где Жигунов выступил в качестве продюсера, сценариста и режиссера, не собрал в прокате и 1/20 части от бюджета в 12 миллионов долларов. Десятисерийную версию картины, для которой Сергей просил разрешения записать музыку у английской королевы, показали в России на Первом канале.