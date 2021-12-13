"Без отдыха пирует с дружиной удалой", спички режиссерам не игрушка, "Все на защиту копытных!", страдания воина Мвамбы и канцлер Шольц в советском кинематографе

Кинорежиссер Сокуров предложил отпустить республики Северного Кавказа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благодаря славному кинорежиссеру А. Н. Сокурову традиционное ежегодное заседания Совета по правам человека при президенте РФ приобрело черты романтической баллады.

На сей раз режиссер обратился к В. В. Путину с предложением отпустить республики Северного Кавказа, если они не желают оставаться в составе страны. Президент кротко призвал режиссера подумать, какие последствия может иметь реализация его предложения, после чего А. Н. Сокуров впал в нервическое состояние и ждет ареста – если не чего-нибудь еще худшего.

Совершенно как в балладе гр. А. К. Толстого "Князь Михайло Репнин". Там князь произносит смелые речи –

"О царь! Забыл ты бога, свой сан ты, царь, забыл!

Чекистами на горе престол свой окружил!" –

и получает от главы государства отповедь:

"Но царь, нахмуря брови: "В уме ты, знать, ослаб

Или хмелен не в меру? Молчи, строптивый раб!".

Кончается же все трагически –

"Умри же, дерзновенный!" — царь вскрикнул, разъярясь,

И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь".

После чего и глава государства огорчается:

"Убил, убил напрасно я верного слугу.

Вкушать веселье ныне я боле не могу!".

Пока никакого балладного окончания полемики по правам человека и близко не предвидится – но смелость и правдивость издавна сочетается у режиссера с опасливостью. Еще в 70-е гг. он предполагал, что тогдашний режим готовит ему арест или что похуже, причем это сочеталось его собственным отказом принять предложения работать на Мосфильме – там условий не было, после чего он устроился ждать ареста на Ленфильм.

Менялись правители, но вплоть до сего дня все они – от Л. И. Брежнева до В. В. Путина --готовили репрессии против режиссера.

Впрочем, А. Н. Сокуров в долгу не оставался. Четыре года назад он сам уповал на аресты В. Р. Соловьева и его коллег: "Надеюсь, когда-нибудь эти политические обозреватели предстанут перед Гаагским трибуналом, как провокаторы, которые нанесли всему российскому народу. Они должны быть наказаны. Это же просто преступники, которые работают и на государственных, и на частных каналах. Эти радио- и телевизионные глашатаи занимаются тем, что во время пожара разбрасываются спичками".

Заслужили телеведущие трибунал или все же не заслужили – вопрос отдельный, но удивительно обвинение "во время пожара разбрасываются спичками". Действительно, смелые предложения А. Н. Сокурова по Северному Кавказу заставляют вспомнить плакат пожарного надзора "Спички режиссерам не игрушка". Но это, когда еще не полыхнуло. А если пожар уже бушует, можно делать со спичками все что угодно.

Вообще же для трибуналов сейчас время самое благоприятное. Белый дом опубликовал в понедельник первую в истории США национальную стратегию борьбы с коррупцией (вероятно подгадав ее к виртуальному съезду демократий). Причем хотя стратегия национальная, но имеется в виду не столько посадки граждан США за мздоимство, сколько интернациональные мероприятия. Направленные против лиц, которые "Участвовали в пагубных действиях, подрывающих демократию и демократические институты по всему миру, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и нарушение прав человека". То есть все согласно рекомендациям А. А. Навального.

А. Н. Сокурову, как любителю трибуналов, самое время присоединиться к борьбе против жуликов и воров.

А также браконьеров. Коммунист В. Ф. Рашкин, безлиценционно заваливший лосиху, оказался не то чтобы полностью отомщен, но злорадные чувства, верно, испытал, когда в Убинском р-не Новосибирской обл. изобличили в незаконной лосиной охоте главу местной адмистрации О. Ф. Конюка и прислуживавших ему охотоведов (егерей, по-старому). Всяко бывает на охоте, но Конюк был выдвинут в начальники местной партячейкой "Единой России", и не совсем оправдал доверие партии.

Охота на копытных делается чем далее, тем более рискованным делом. В Калужской обл. задержали инспектора ГАИ, который упромыслил – без лицензии, как на Руси повелось – пятнистого оленя. Издевательский возглас принца Гамлета "Оленя ранили стрелой!" теперь может быть применен не только к королю Клавдию, но и к простому гаишнику.

Ох уж эти страшные русские... Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Но если завтра война, если завтра в поход – о чем неустанно говорят украинские и американские прорицатели, -- то охотничий опыт может и пригодиться. Из мелкого и среднего российского начальства уже сегодня можно сформировать егерскую дивизию и даже не одну. Люди они стойкие, привычные к тяготам и невзгодам лесной жизни.

Этим они выгодно отличаются от джентльменов на службе Ее Величества. Джентльмен на службе Чилеше Мвамба, командированный в Эстонии в состав экспедиционного корпуса, предъявил иск британской короне на 860 тыс. ф. ст., поскольку в морозной Эстонии он переохладился и теперь испытывает посттравматический стресс, усугубивший его давние проблемы с заиканием. Хотя потомки Нибелунгов зимой 1941 г. претерпевали в России еще более тяжелые лишения – "Множество солдат умерло при отправлении естественных надобностей в результате замерзания заднего прохода". Мвамба еще дешево отделался.

Впрочем, великобританский военный министр Бен Уоллес ввиду активности России в Арктике призывает обучить армию Ее Величества "выживанию и слежке при температурах до минус 40 градусов по Цельсию". Что там будет со стрессом, заиканием и задними проходами министр не сообщает.

Поскольку в Германии нынче правительство являет собой по преимуществу бабье царство, в частности, бундесвером опять заведует фрау, то медаль мороженого мяса немцы своим воинам пока не собираются выдавать. Опять же опыт 1941 г.

Будем надеяться, что оригинальный Шольц будет речистее, нежели игравший Шольца артист Масоха. Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Да и вообще новый бундесканцлер Шольц как-то тушуется на дамском фоне. И зря. В России он был бы чрезвычайно популярен поскольку благодаря фильму "17 мгновений весны", где фигурирует Шольц, адъютант Мюллера, это имя до сей поры на слуху у русского народа. Артист Лаврентий Емельянович Масоха, игравший Шольца, правда, испытывал трудности со своей ролью – и опять же по причине заикания. Носителю певучего украинского языка никак не давалась фраза "Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц прибыл". Мюллер тоже отмечал, что это очень трудная скороговорка.

Будем надеяться, что оригинальный Шольц будет речистее, нежели игравший Шольца артист Масоха.

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