Иисуса казнили не так, как это принято изображать на всех живописных полотнах

Изображение распятия не соответствует исторической действительности. Фото: EAST NEWS

Не так прибивали

Удача сопутствовала британским ученым, которые вели раскопки, работая по проекту Albion Archaeology. Близ деревни Фенстентон (Fenstanton) в графстве Кембриджшир (Cambridgeshire) на востоке Англии они наткнулись на захоронения первого века нашей эры. И в одной из могил обнаружили скелет молодого мужчины, смерть которого наступила в результате распятия. То есть, его казнили, приколотив к кресту. Как Иисуса Христа. О чем свидетельствовал ржавый гвоздь, которым была пробита пятка мужчина. Археологи заметили его не сразу, а лишь после того, как отмыли останки от могильной земли.

Могила в Англии, в которой нашли скелет распятого раба. Фото: Albion Archaeology

Археологи увидели гвоздь в пятке после того, как очистили скелет распятого от земли. Фото: Albion Archaeology

Руководитель проекта Девид Ингхэм (David Ingham) и его коллега Коринн Духиг (Corinne Duhig) – археолог из Кэмбриджа (University of Cambridge) рассказали о находке в журнале British Archaeology. Тем самым они развеяли сомнения по поводу «технологии» распятия, основания для которых возникли еще в 1968 году. Тогда в Иерусалиме в одном из захоронений были обнаружены сразу две пятки, пробитые железным гвоздем, на котором сохранился кусочек древесины. Гвоздь был примерно 18-сантиметровым, кусочек дерева — 2-сантиметровым.

Пяточная кость с гвоздем (из английской могилы). Фото: Albion Archaeology

Пяточная кость с гвоздем (из английской могилы): другой ракурс. Фото: Albion Archaeology

В 1985 году иерусалимскую находку детально описал ныне покойный греческий археолог Василиос Цаферис (Vassilios Tzaferis ) в журнале Biblical Archaeology Review в статье под названием Crucifixion—The Archaeological Evidence (Распятие — археологическое свидетельство). И ссылаясь на первое материальное подтверждение – те самые пятки с гвоздем, доказал, что столь жестокая и мучительная казнь действительно существовала.

Пяточная кость с гвоздем из захоронения в Иерусалиме. Фото: Университет Феррары

В 2006 году на севере Италии в 60 километрах от Венеции во время раскопок, проходивших на месте захоронений 2000-летней давности, ученые из Флорентийского и Феррарского университетов нашли еще один скелет с пробитой пяткой. Гвоздя, правда, в ней не было. Но археологи, исследовав отверстия — входное диаметром 9 миллиметров и выходное диаметром 6,5 миллиметров, все же рискнули предположить, что и «итальянец», то есть римлянин был распят. Ему почему-то «зафиксировали» лишь одну пятку. Характер повреждения кости свидетельствовал о том, что она была приколочена к некой твердой поверхности.

Вскоре весть об аналогичной находке пришла и из Египта. И вот появилась «четвертая пятка» - из Англии, которая при жизни владельца пятки находилась под властью Римской империи. Все вместе находки позволяют сделать вывод: ноги приговоренных к казни через распятие фиксировали на вертикальной балке креста одним гвоздем, проходившим либо сквозь две пяточные кости, либо сквозь одну.

В Иерусалиме и в Англии гвоздь имел прямоугольное сечение, близ Венеции и в Египте — овальное. Археологи уверяют, что именно такой «крепеж и был распространен в тех местах около 2 тысяч лет назад.

Пяточная кость из захоронения в Италии: гвоздя нет, но дырка от него есть. Фото: Флорентийский университет

Не так рисовали

Надо полагать, что иудеи, науськанные римлянами, распяли Иисуса по принятой в то время «технологии». То есть, пробив ему гвоздем пятки. А что веками рисуют художники, изображая казнь на Голгофе? Практически у всех ноги сына божьего пробиты в районе плюсневых или предплюсневых костей. Неправильно это. Антинаучно.

Эмануэла Гуалди (Emanuela Gualdi) из Феррарского университета, исследовавшая скелет распятого, который был найден под Венецией, в свое время убеждала: казненного приколачивали к вертикальной балке креста несколькими способами. Первый — обе ступни повернуты в одну сторону, второй — ступни развернуты в разные стороны, третий – закреплена лишь одна ступня. Гвоздь был один: пятки либо совмещали и пробивали разом, либо пробивали одну пятку. Что позволяло использовать более короткий гвоздь. Он позволял жертве опираться на него и тем самым продлевать ее мучения. Да и само крепление было надежнее, чем гвоздем, пропущенным сквозь плюсневые или предплюсневые кости. Похоже, что Эмануэла была права.

Итальянские археологи, кстати, обращали внимание на то, что «их» распятый имел характерные повреждения и на руках. Они свидетельствуют, что его руки были прибиты гвоздями, пронзавшими запястья. А что на картинах? Живописцы — опять же массово — изображают распятого Иисуса Христа с пробитыми ладонями. То есть, и тут ошибаются.

То, что человек, приколоченный к кресту за ладони, долго на кресте не продержится, доказал еще в 1931 годы французский хирург Пьер Барбе. Он экспериментировал с благословения Ватикана и выяснил: под тяжестью тела ладони очень скоро порвутся. А вот запястья в этом смысле гораздо крепче.

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

Английские археологи сообщают, что «их распятый» был казнен в возрасте 25-35 лет. Скорее всего он был рабом, которого приговорили к мучительной смерти за очень серьезное преступление – например, за убийство хозяина.

Распятый из Иерусалима, как определи Цаферис, был знатным евреем. И видимо, оппозиционером, которого казнили за какое-то политическое преступление. То есть, за измену Риму.

Скелет распятого, найденный под Венецией, принадлежал мужчине возрастом чуть больше 30 лет. За что его столь жестоко убили, ученые не определили. Ничего в этом смысле неизвестно и о жертве «египетской казни».

ГЛАВНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

В могиле первосвященника Каиафы обнаружены гвозди, которыми был прибит к кресту Иисус Христос

Иторик и кинодокументалист Симха Якубовичи (Simcha Jacobovici) утверждает: гвоздями, которыми был прибит к кресту Иисус Христос сохранились. Симха их демонстрирует - две штуки. В своем фильме «Гвозди Христовы» он рассказывает об обстоятельствах находки и о том, почему, на его взгляд, гвозди можно считать теми самыми.

Два гвоздя с округлыми шляпками, длиной около 8 сантиметров, загнутые на концах были найдены еще в 1990 году в могиле, на которую совершенно случайно наткнулись строители, прокладывавшие дорогу в парке Иерусалима к югу от старого города. Подробности в нашем материале.