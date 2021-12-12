В разгар пандемии правительство Великобритании собралось на рождественскую вечеринку. Она закончилась трагедией

Борис Джонсон не первый раз попадает в историю. Фото: REUTERS

Англию сотрясает громкий политический скандал. Оказалось, что год назад в самый разгар пандемии премьер-министр страны Борис Джонсон собрал своих министров в резиденции на Даунинг-стрит на вечеринку в честь Рождества. В таких корпоративах нет ничего плохого, только вот на тот момент в Великобритании действовали жесточайшие ковидные ограничения, нельзя было видеться с друзьями и родственниками, если вы не живете вместе. И уж точно под запретом были любые корпоративы.

Первой о празднике в резиденции премьер-министра сообщила газета Daily Mirror. Со ссылкой на собственные высокопоставленные источники, журналисты написали, что 18 декабря на Даунинг-стрит собралось 40-50 человек: министры с супругами и другие сливки общества. При этом на тот момент в Лондоне уже пару дней как действовали объявленные тем же кабинетом министров ограничения. Например, напрямую запрещались любые встречи и собрания в закрытых помещениях. Издание обвинило Джонсона в лицемерии, ведь чуть ли не на следующий день после корпоратива он вышел к народу и объявил, что рождественские торжества отменяются, все должны сидеть по домам.

Скандал, может, и удалось бы замять — в конце концов Борис Джонсон не первый раз попадает в историю. Но на днях в сеть попали кадры репетиции пресс-конференции премьер-министра. Пока настраивали свет и звук пресс-секретарь Джонсона Аллегра Стрэттон вслух рассуждала, как лучше ответить на вопрос о вечеринке.

- А правда, как он [Джонсон — прим. авт.] должен ответить? - со смехом говорит женщина. - Я бы сказала, что это была никакая не вечеринка, а рабочее совещание, просто с вином и сыром — и без социальной дистанции.

Теперь оппозиция жаждет крови премьер-министра, которого обвиняют в лицемерии. Пока в отставку ушла только пресс-секретарь Джоносна, которая проговорилась о злополучном правительственном корпоративе. Сам Джонсон продолжает упрямо все отрицать. Но многие в Англии уверены, что этот скандал поставил крест на его карьере. Уже сейчас рейтинг Джонсона упал до самой низкой точки за все время его работы на посту премьер-министра — 29%. Но еще важнее, что больше половины англичан выступают за то, чтобы тот ушел в отставку. А ведь ему еще, судя по всему, вводить жесткие ограничения из-за распространения штамма омикрон. И опять под Рождество!

Инсайдеры говорят и о том, что однопартийцы Джонсона готовы принести его в жертву. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных членом Консервативной партии, от вотума недоверия Джонсона сейчас спасает только то, что в рядах тори нет очевидного кандидата ему на замену.