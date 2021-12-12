«Какая беременность? Она весит 40 кило!»: Друзья певицы Макsим сделали заявление

Макsим расплакалась, когда вышла на сцену получать награду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В середине июня 38-летнюю Макsим положили в клинику с подозрением на ковид. Тесты не выявили коронавирус, но КТ показало 75 процентов поражения лёгких.

Артистку подключили к ИВЛ, а потом, когда ее состояние резко ухудшилось, добавили ещё и другой аппарат - ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности).

Однако организм певицы оказался сильнее хвори. Вскоре Макsим пришла в себя и выписалась из больницы.

На минувший «Золотой граммофон» артистка приехала вместе со своей командой. И расплакалась, когда вышла на сцену получать награду. Макsим поблагодарила врачей 52 больницы, которые сражались за ее жизнь. Зал тоже был растроган, гости премии встали с кресел, чтобы поддержать певицу. Впрочем, акулы пера обсуждали в тот вечер и наряд артистки. Из-за пышной юбки многие решили, что Макsим снова ждёт ребёнка.

Из-за пышной юбки многие решили, что Макsим снова ждет ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Команду певицы удивили слухи о ее беременности.

- Нет, это не так. Марина весит всего 40 кило, она продолжает восстанавливаться после ковида. Она сильно похудела во время болезни, выглядит прекрасно, но пока слаба. Какая беременность? Это все выдумки,- заверили kp.ru друзья певицы Макsим.

Напомним: от звукорежиссера Алексея Луговцова у артистки есть старшая дочь Александра. Потом была встреча с Антоном Петровым, от которого певица родила дочь Марию, но женой бизнесмена она так и не стала.