Как «Голос» забирает жизни участников, должны ли россияне сами думать о своей пенсии и как распознать психические проблемы у ребенка

1 место. Плохое не украдут. Топ-10 фильмов, которые чаще всего скачивают нелегально (слушать)

2 место. Александр Градский: Я всех считаю дерьмом, но не называю конкретно кого. Пусть думают, что это я про других (слушать)

3 место. Фэнтези и комиксы: вышли рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2021 года (слушать)

4 место. Могут ли подростки заниматься политикой (слушать)

5 место. Смерть на «Голосе»: как проект забирает жизни тех, кто в нём участвует (слушать)

6 место. «Поиграл в провокацию»: полковник Баранец прокомментировал инцидент с украинским кораблем «Донбасс» (слушать)

7 место. Время не щадит никого. Поклонники в ужасе от того, как постарели героини «Секса в большом городе» (слушать)

8 место. Политолог Максим Жаров: Американцы дают понять России, что с Киевом Крым повторить не удастся (слушать)

9 место. Должны ли россияне сами думать о своей пенсии (слушать)

10 место. Детский психиатр Анна Портнова: Добиваются успехов в жизни не те, кто хорошо учился в школе (слушать)