ВЦИОМ: Больше всего Россия любит фильм «Москва слезам не верит», читает роман «Как закалялась сталь», а слушает гимн СССР

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

К концу года начинается подведение итогов по всем фронтам. Кто-то делает это в личном зачете на страницах соцсетей, интернет-платформы — среди пользователей, а социологи — на пространстве большой страны.

Так, ВЦИОМ подготовил аналитику* по самым любимым советским произведениям искусства в рамках проекта «30 лет без СССР» (совместно с РБК). Респонденты отвечали на вопросы по телефону самостоятельно — им не предлагались варианты, а приходилось опираться на собственную память и вкусы. Что пришло в голову первым, то и называли.

В категории «Кино» довольно предсказуемо лидером стала оскароносная картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (6%). В ней есть все: и смех, и слезы, и любовь, и история преодоления русской selfmade женщины.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

На втором месте оказалась комедия «Девчата» (5%). На третьем — комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (4%). Удивительно, но эту картину подняли в топ молодые люди! 11% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет назвали его любимым.

«17 мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Офицеры» набрали по 3% среди россиян.

А вот в категории «Книги» соревнование было более непредсказуемым. Кто бы мог подумать, что любимым советским литературным произведением россияне считают роман Николая Островского «Как закалялась сталь» (5%), над которым принято потешаться и называть госпропагандистской поделкой. Второе место за тяжелым многослойным четырехтомником «Тихий Дон» (4%) Михаила Шолохова. Динамичный метатекст «Мастер и Маргарита» (3%) Михаила Булгакова завоевал бронзу. Причем, что характерно, и среди молодежи! Роман про Мастера и Воланда назвали любимым 7% опрошенных в возрасте до 25 лет. Довольно популярным среди молодежи оказался и роман «Пикник на обочине» братьев Стругацких — 3% голосов от респондентов моложе 25 лет. Столько же процентов опрошенных отдали предпочтение «Собачьему сердцу» того же Булгакова.

Кадр из фильма "Собачье сердце"

Что касается музыкальных произведений, то тут тоже все более-менее очевидно.

Гимн СССР и военная «Катюша» Михаила Исаковского и Матвея Блантера заняли лидирующие позиции — по 4% голосов. Если гимн Сергея Михалкова и Александра Александрова больше всего любят люди в возрасте от 34 до 59 лет (5–7%), то у «Катюши» более молодые почитатели: 5% респондентов в возрасте до 25 лет, 7% — в возрасте до 34 лет и 6% — в возрасте до 45 лет, среди старшего поколения как ни странно духоподъемную песню выбрали по 2–3% опрошенных.

Опрошенные в возрасте от 18 до 25 лет, как оказалось, отлично помнят мини-сериал «Гостья из будущего», потому что с любовью относятся к песне «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова и Юрия Энтина: 7% в этой категории отдали предпочтение композицию, исполненной Татьяной Дасковской. При этом среди молодежи велика доля тех, кто ответил, что среди советских песен любимых вовсе нет: это версия трети опрошенных в группах от 18 до 34 лет (32–33%).

Некоторые не очень внимательно слушали вопросы социологов, поэтому 1% респондентов назвали своей самой любимой советской книгой «Войну и мир» Льва Толстого, написанную более чем за полвека до создания СССР, а также «Три мушкетера» Александра Дюма, изданную еще раньше.

Кроме того, каждый пятый россиянин не смог расшифровать аббревиатуру СССР.

* Опрос ВЦИОМ был проведен среди 1,6 тыс. россиян в возрасте 18+ методом телефонного интервью. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ