Сестра Марии Шукшиной раскрыла ее тайну

Мария Шукшина. Фото: Олег УКЛАДОВ

Актриса Мария Шукшина в последние недели все чаще оказывается замешанной в громких скандалах. 54-летняя наследница великого советского писателя и режиссера Василия Шукшина заняла агрессивную позицию по отношению к вакцинации против коронавируса. Свое мнение Мария активно высказывает в соцсетях, то и дело оказываясь под прицелом общественного внимания и сталкиваясь с жесткой критикой. Поведение актрисы не одобряет вся ее семья, в том числе ее младшая сестра. 52-летняя Ольга Шукшина не торопится поддерживать и защищать старшую сестру, потому что считает, что Мария зашла слишком далеко.

Отношения сестер Шукшиных всегда были несколько натянутыми. Отчасти на это повлияло наследство, которым Ольга оказалась обделена. Еще одной причиной стал дележ отцовской квартиры, в которой Ольге принадлежали две комнаты. Но сейчас младшая дочь писателя помирилась с матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной и ухаживает за 83-летней актрисой. Ольга призналась журналистам, что из-за вечных скандалов вокруг Марии Шукшиной краснеет вся ее семья. Младшая сестра говорит, что, наблюдая поведение старшей родственницы, она все чаще думает о покойном отце. Мысль о том, что папа видит все, что делает Маша, с небес, окончательно добивает ее.

Больше всего Ольгу возмущает тот факт, что Мария привлекает к себе внимание известной фамилией отца, тогда как сама к прославленному имени Шукшина по паспорту уже не имеет никакого отношения. Маша давно носит другую фамилию.

- Самое трагическое, что страдает фамилия. Кстати, Маша ведь была не Шукшина. Это я - одинокая мать, замуж не выходила, осталась при девичьей фамилии. Тогда как Маша была Трегубенко по мужу, она меняла фамилию, когда выходила замуж в первый раз. Но Маша Трегубенко "кукловодам", видимо, без надобности. Им нужна именно Мария Васильевна Шукшина. Значит, неким силам нужно затоптать фамилию Шукшиных, - заявила Ольга в беседе с News.ru.

Ольга Шукшина. Фото: кадр видео.

Младшая сестра считает, что Мария не имеет никакого права так безапелляционно раздавать людям советы по поводу вакцинации, ведь она - не специалист в области медицины. Более того, Маша Шукшина - даже не актриса.

- Маша даже не актриса, у нее диплом переводчика, - сообщила Ольга.

По ее мнению, Мария не ценит то, что зрители успели полюбить ее как актрису. Иначе она не пренебрегала бы народной любовью и не использовала доверие людей в своих целях.

Напомним, в последнее время Мария Шукшина публикует в соцсетях странные ролики и регулярно пугает подписчиков рассказами о чипировании, Билле Гейтсе, порабощении народа и божественном вмешательстве. Актрису публично осудили многие известные люди, в том числе кинорежиссер Юлий Гусман, который, кстати, имеет диплом врача.

- Я считаю, что это преступление. Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова. Вакцина может действовать лучше или хуже, но она фактически дает гарантию спасения… Я как врач вам говорю. И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, несут полный бред, - отметил он.