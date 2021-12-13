Николай Караченцов больше 20 лет жил на две семьи

Актер Николай Караченцов, 2003 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николай Караченцов с 1975 года был женат на актрисе Людмиле Поргиной. Через три года после свадьбы у них родился единственный сын Андрей. При этом мало кто знает, что более 20 лет актер жил на две семьи. Актер потерял голову от красавицы-любовницы.

На пике славы Николай Караченцов без памяти влюбился в солистку Мариинского театра Елену Дмитриеву. По сути, она была второй женой актера. От отношений с хрупкой красавицей артист не мог отказаться больше 20 лет.

На протяжении многих лет женщина хранила свою тайну. И лишь недавно решилась заговорить о сокровенном с Андреем Малаховым. 18-летняя выпускница Вагановского училища однажды пришла к балетмейстеру Дмитрию Брянцеву - принесла какие-то бумаги. В гостях у него в это время был Караченцов.

По сути, Дмитриева была второй женой актера. Кадр из телешоу "Прямой эфир"

Молоденькая балерина оставила на тот момент уже известному актеру свой номер телефона. Николай Петрович позвонил через несколько часов - позвал прогуляться по ночному городу. Они до утра бродили по Ленинграду, а потом, поддавшись очарованию белой ночи, долго целовались на скамейке в парке.

Артист называл ее малышкой и всячески опекал. Караченцов звонил ежедневно, искал любую возможность, чтобы вырваться в Северную столицу и увидеть свою тайную любовницу. Он мог нагрянуть посреди ночи с шампанским, арендовать теплоход, чтобы кататься по Неве, или уехать пить вино на берегу Финского залива и целовать Лене колени.

О том, что она влюбилась бесповоротно, балерина поняла, когда однажды звезда «Юноны и Авось» улетел на съемки и перестал выходить на связь. Когда спустя месяц он объявился, как ни в чем не бывало, она поставила вопрос ребром. Он заявил, что сейчас не время, сын маленький, жена Людмила Поргина плохо себя чувствует.

Спустя четыре года Дмитриева поняла, что больше скрываться не хочет. О ее романе со звездой советского кино знала только мама и близкая подруга. Однажды под Новый год, когда Караченцов заявил, что не прилетит в Ленинград, а останется отмечать праздник дома с семьей, она заявила, что между ними все кончено.

Елена Дмитриева лишь недавно решилась заговорить о сокровенном с Андреем Малаховым. Кадр из телешоу "Прямой эфир"

Впрочем, через месяц позвонила и попросила о встрече. Однако, когда актер прилетел в Северную столицу, на свидание не явилась. А спустя еще несколько месяцев вышла замуж за своего коллегу - ведущего солиста Мариинского театра Андрея Яковлева. Вместе с супругом Лена уехала на четырехмесячные гастроли, а когда вернулась, подала заявление на развод.

Через две недели позвонил Караченцов. И все началось сначала.

Спустя еще три года Дмитриева вышла замуж во второй раз. Когда она забеременела, Караченцов приехал к ней и обещал усыновить ее ребенка, просил вернуться к нему. Второй брак артистки тоже рухнул. «Он все время звонил, приходил… И я не могла отказать. Как магия, как магнит. До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов», - признавалась она Малахову.

Для балерины стало настоящим ударом известие о страшной аварии с артистом в 2005 году. Она молилась днями и ночами. А когда актер умер, Дмитриева долго не могла прийти в себя. Балерина до сих пор скучает по своему Коленьке.