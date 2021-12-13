В Швеции задержан «патруль смерти» из Украины

Cлежка за украинскими киллерами велась с самого аэропорта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная полиция Швеции провела спецоперацию по задержанию троих выходцев с Украины, которых в местных СМИ окрестили «патрулем смерти» (dödspatrullen).

По информации правоохранителей, наемные убийцы прибыли для устранения человека, связанного со шведскими криминальными кругами.

Задержание было проведено силовиками еще в начале ноября, однако известно о нем стало только что. На попавшем в Сеть ролике видно, как бойцы спецназа блокируют на заправке автомобиль с подозреваемыми, силой вытаскивают мужчин из машины и укладывают на землю, а после, заковав в наручники, уводят.

Шведское издание Aftonbladet сообщает, что слежка за киллерами велась с самого аэропорта. Также, по информации журналистов, известно, что подозреваемые в подготовке заказного убийства имеют военное прошлое. Двое накануне задержания прилетели с Украины, а третий участник группы (тоже украинец) имеет вид на жительство в Швеции и проживает с супругой в предместье Стокгольма.

После задержания подозреваемых отправили в камеру предварительного заключения, но вскоре по решению суда выпустили под залог до окончания разбирательства. Двоим из них уже предъявлены обвинения в подготовке заказного убийства, третьему, постоянно проживающему в Швеции – в пособничестве.

Другие детали следствия правоохранители, ссылаясь на тайну следствия, пока не раскрывают.

Шведские эксперты, до недавнего времени пугавшие население исключительно «русской угрозой», теперь столкнулись не с мифами, а c реалиями, пришедшими в Скандинавию совсем из другой страны. Теперь они полагают, что граждане Украины, получившие опыт обращения с оружием в локальных конфликтах на востоке государства, но не имеющие возможности хорошо зарабатывать у себя на родине, в ближайшем будущем будут еще более активно браться за выполнение заказных убийств, организацию похищений и терактов, а также выполнение прочей грязной «работы» во всем мире.

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