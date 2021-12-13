Конор МакГрегор заявил, что каждую свою победу посвящает жене

Коннор МакГрегор с женой Ди. Фото: EAST NEWS

Когда 19-летний ирландец Конор МакГрегор в один из выходных дней пришел в местный ночной клуб, то увидел там очень красивую девушку-официантку. Но сразу познакомиться с ней не решился. Лишь спустя пару месяцев он сделал первый шаг и пригласил ее на свидание. Ди Девлин согласилась.

- В то время я был никем, работал сантехником, едва сводил концы с концами, - вспоминает Конор МакГрегор. – Но Ди это не смущало, она знала, что я мечтаю о ринге, победах, и говорила, что верит в меня, что все у меня получится.

Влюбленные сняли крохотную квартиру в 30 километрах от ирландской столицы, Дублина и стали жить вместе. Ди по-прежнему работала официанткой и содержала семью, а Конор каждый день усердно тренировался.

- Никогда даже не думала о том, что у нас есть какие-то проблемы, - рассказывает Ди Девлин. - Конор тренировался и уставал больше, чем я. Я могла вернуться домой и отключиться от работы, а он в четыре утра устраивал бои с тенью в спальне.

Девушка следила за питанием Конора. Несмотря на то, что денег едва хватало на коммунальные платежи, в холодильнике всегда были свежие и полезные продукты. Ди узнавала все в Интернете о спортивном питании, мотивировала Конора тренироваться, каждый раз говорила, что у него все получится, и он добьется тех результатов, о которых мечтает.

- Она была со мной, когда я был никем, - говорит боец. - У меня не было ничего, кроме нее, а она отдавала всю себя. Благодаря ей я всегда соблюдал режим. Когда приходил домой уставшим от изматывающих тренировок, она говорила: «Конор, я знаю, ты все сможешь».

В 2013 году Конор МакГрегор одержал победу в дебютном бое над американцем Маркусом Бримейджем. И получил первый гонорар.

После этого МакГрегора ждали победа за победой. Ди больше не работала официанткой. Как и обещал ей Конор, они стали жить лучше, начали путешествовать, жить в фешенебельных отелях и ездить на роскошных автомобилях.

Каждую свою победу Конор МакГрегор посвящает жене. Ди присутствует на каждом его матче. В случае проигрыша, как это было, к примеру, в 2016 году Ди успокаивает Конора и настраивает на матч-реванш.

В их семье трое детей. Конор МакГрегор называет себя счастливчиком, потому что у него, как он неоднократно говорил, есть верная и самая лучшая в мире Ди.