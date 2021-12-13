"Невозможно описать, кем для каждого из нас она была": Ушла из жизни директор "Фонда Хабенского"

Константин Хабенский и Алена Мешкова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В четверг, 9 декабря, умерла Алена Мешкова - директор "Фонда Хабенского", который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Последние девять лет своей жизни девушка посвятила заботе о других и общему доброму делу. Например, рассказывала о работе благотворительной организации на радио "Комсомольская правда". По признанию близких и коллег Алены, именно благодаря ее упорству и усилиям фонд Константина Хабенского стал таким большим и уважаемым, какой он есть сейчас.

Будучи руководителем благотворительной организации, Мешкова спасла тысячи детей с онкологией. Но четыре года назад она сама столкнулась с этой страшной болезнью.

"Наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была, - говорится в сообщении на сайте фонда.

Прощание с Аленой Мешковой состоялось в субботу, 11 декабря. На странице девушки в Facebook после ее смерти появилось сообщение с просьбой всех прийти на церемонию - ведь такого было ее последнее желание. Алена хотела, чтобы ради нее люди снова объединились и собрались вместе.

"Она любила, когда мы все вместе. Давайте соберемся, вспомним блага, которые она нам всем раздала, и пусть это будет ответом на ее прекрасную жизнь". - говорилось в посте.

Близкие Алены также просили всех нести к ее могиле именно белые цветы. И чтобы этих цветов было много, как и прекрасных людей в жизни девушки.

Если вы хотите поддержать дело Алены Мешковой, то можете сделать пожертвование в память о ней - ежемесячное или единоразовое:

Фонд Хабенского - https://bfkh.ru/donation/card/

Фонд “Вера” - https://help.hospicefund.ru/