«Пальма», LOBODA и «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света»: Подведены итоги премии «Самый ОК»

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии лучшего российского контента «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей. Победителей выбирали в пяти номинациях: фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года.

В номинации «Фильм года» победила картина «Пальма», рассказывающая о трогательной истории немецкой овчарки. Сериалом года стала сага о покорении Сибири «Угрюм-река» от Первого канала. Победителем в номинации «Шоу года» второй раз подряд стал детский музыкальный проект «Ты супер!» телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню «РОДНОЙ» певицы LOBODA, Среди трансляций лучшей признана «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» от телеканала «МУЗ-ТВ».

Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за две недели посетили более полумиллиона пользователей. Голосование за звание лучшего длилось две недели — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

Результаты премии «Самый ОК»*:

Фильм года:

Пальма 29%

Последний богатырь: Корень зла 27%

Батя 23%

Конёк-Горбунок 17%

Майор Гром: Чумной Доктор 5%

Хит года:

LOBODA 28%

HammAli & Navai 23%

Анет Сай, NILETTO 21%

Альбина Джанабаева 17%

Max Barskih & Zivert 11%

Сериал года:

Угрюм-река 36%

Преступление 18,8%

Мир! Дружба! Жвачка! 2 18,6%

За час до рассвета 15%

Вампиры средней полосы 12%

Шоу года:

Ты супер! 32%

Голос. Юбилейный сезон 31,5%

Дуэты 14%

Ледниковый период 12%

Беременна в 16 11%

Трансляция года:

Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света 37%

Алые паруса 32%

Вызов. Первые в космосе 16%

Евровидение-2021 11%

БЕТСИТИ. Кубок России по футболу 4%

Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.

Одноклассники в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.

*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений