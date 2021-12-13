«Пальма», LOBODA и «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света»: Подведены итоги премии «Самый ОК»

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии лучшего российского контента «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей. Победителей выбирали в пяти номинациях: фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года.
В номинации «Фильм года» победила картина «Пальма», рассказывающая о трогательной истории немецкой овчарки. Сериалом года стала сага о покорении Сибири «Угрюм-река» от Первого канала. Победителем в номинации «Шоу года» второй раз подряд стал детский музыкальный проект «Ты супер!» телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню «РОДНОЙ» певицы LOBODA, Среди трансляций лучшей признана «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» от телеканала «МУЗ-ТВ».
Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за две недели посетили более полумиллиона пользователей. Голосование за звание лучшего длилось две недели — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.
Фильм года:
Пальма 29%
Последний богатырь: Корень зла 27%
Батя 23%
Конёк-Горбунок 17%
Майор Гром: Чумной Доктор 5%
Хит года:
LOBODA 28%
HammAli & Navai 23%
Анет Сай, NILETTO 21%
Альбина Джанабаева 17%
Max Barskih & Zivert 11%
Сериал года:
Угрюм-река 36%
Преступление 18,8%
Мир! Дружба! Жвачка! 2 18,6%
За час до рассвета 15%
Вампиры средней полосы 12%
Шоу года:
Ты супер! 32%
Голос. Юбилейный сезон 31,5%
Дуэты 14%
Ледниковый период 12%
Беременна в 16 11%
Трансляция года:
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света 37%
Алые паруса 32%
Вызов. Первые в космосе 16%
Евровидение-2021 11%
БЕТСИТИ. Кубок России по футболу 4%
Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.
Одноклассники в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.
*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений