Израильтянка упала в обморок на сцене, а украинку затравили: чем удивил финал конкурса "Мисс Вселенная-2021"

Новой "Мисс Вселенная" стала 21-летняя модель Харнааз Сандху из Индии - одна из самых скромных участниц, которая пришла в конкурсы красоты всего четыре года назад. Фото: REUTERS

Финал "Мисс Вселенная-2021" начался глубокой ночью: чтобы американцы, как хозяева конкурса, смогли наблюдать церемонию в комфортные 19.00, участницам в Израиле пришлось стартовать в 02.00. К этому же часу подтянулись и гости, которым билетик обошелся в сумму от 3,5 до 24 тысяч в пересчете на русский рубль. Так организаторы пытались отбить затраты, ведь право проведения шоу Израиль впервые выкупил за огромные деньги (на наши - почти миллиард!), а для самой церемонии пришлось специально устанавливать арену на 5000 зрителей, которую привезли аж из Португалии.

В гонке за звание самой красивой женщины вселенной соревновались 80 красавиц со всех уголков света. Так как граница Израиля закрыта для иностранцев, всем участникам события - и конкурсанткам, и гостям, - пришлось отсидеть трехдневный карантин и сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа. Все это, безусловно, накаляло атмосферу, и на генеральной репетиции перед финалом нервы израильской королевы красоты не выдержали: 22-летняя Ноа Кохба упала в обморок на глазах у тысяч зрителей. Впрочем, уже через несколько часов она вышла на сцену прямо из-под капельниц, но победы это не принесло.

Новой "Мисс Вселенная" стала 21-летняя модель Харнааз Сандху из Индии - одна из самых скромных участниц, которая пришла в конкурсы красоты всего четыре года назад. По меркам "мисс", это довольно поздно, но с юности Сандху была занята другим: снималась в кино в эпизодических ролях, а сейчас получает диплом государственного управленца. Индианка так растрогалась, что принимала бриллиантовую корону за 5 млн долларов уже в слезах.

- Самая большая проблема, с которой сталкивается сегодня молодежь, - это верить в себя. Знать, что ты уникальна, и именно это делает тебя красивой. Перестаньте сравнивать себя с другими. Не бойся заявлять о себе, потому что вы - лидер своей жизни. Я верю в себя и поэтому стою здесь сегодня, - объявила счастливая королева красоты.

А вот наша Ралина Арабова, для которой поездка на "Мисс Вселенную" стала счастливой случайностью (обычно на конкурс отправляют "Мисс Россия", но из-за пандемии шоу два года не проводили - так дошла очередь до второй вице-мисс Россия-2019), не вошла даже в ТОП-10. Второе место досталось участнице из ЮАР, третье забрала представительница Парагвая. Кроме того, в финал прошли девушки из Арубы, Колумбии, Франции, Филиппин, Пуэрто-Рико, Багамских островов и США.

Самым зрелищным эпизодом "Мисс Вселенная" стал конкурс национальных костюмов. За семь десятилетий из пластмассового кукольного дефиле он превратился в роскошное карнавальное шоу с масками и массивными декорациями вместо платьев. Похоже, теперь красавицы больше всего боятся выглядеть скучно, а не смешно, и готовы на самые безумные эксперименты. Бревно вместо шляпки - пожалуйста! Наряд из переработанного мусора - да запросто! Боксерские перчатки, костюмы драконов со смешными хвостами, торчащими из пятой точки, многоярусные головные уборы и по-ведьмински загнутые десятисантиметровые когти - все это реальные моменты "Мисс Вселенная-2021".

Представительница Боливии. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Непала. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Не обошлось и без казусов. Так, костюм участницы из Камбоджи оказался настолько хлипким, что щит на спине отвалился и рухнул на членов жюри прямо во время прохода. Расстроенная красавица пыталась было ретироваться, но на сцену выбежали две крепкие дамы в черных куртках и масках, которые вернули деталь на место и заставили участницу дефилировать заново. Два дубля отработала и конкурсантка из Сальвадора: она появилась на сцене в образе богини Фемиды с мечом и весами в руках. Глаза девушки, как и положено, закрывала черная повязка (и как только не споткнулась?) - символ беспристрастности. Однако, судьи задумку не оценили и потребовали второго выхода - уже с открытым лицом.

Представительница Камбоджи. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Сальвадора. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Часть девушек использовала сцену как площадку для заявлений с социальной повесткой. Красавица из Чехии, например, требовала защитить права женщин, демонстрируя щит с призывами к объединению. Участница из Ирландии распахнула подол наряда - там оказалась крупная надпись "Справедливая оплата за уход за больными", а на рукавах девушки красовался текст "Герой заботы". Увы, наша красавица Ралина Арабова на фоне этой пестрой вечеринки смотрелась довольно скромно: никаких сюрпризов, лозунгов и вычурных костюмов. Россиянка скромно прошлась по подиуму в образе Сююмбике - последней царицы Казанского ханства, которую почитают уже шесть веков, и отправила зрителям несколько дежурных улыбок. Как видно, для победы этого оказалось маловато...

Представительница Ирландии. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Российская участница Ралина Арабова. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Впрочем, для некоторых красавиц участие в "Мисс Вселенной" обернулось не только поражением, но и страшной травлей. Так, гарну дивчину Анну Неплях буквально уничтожили в соцсетях за посты, написанные на русском. "Позор! Мисс Украина" не знает родного языка!", - бушевали в Инстаграме соотечественники "мисс", доводя конкурсантку до слез.

- За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского. Если надо, я могу выучить родной язык за сутки и общаться на нем чисто и хорошо, - вынуждена была оправдываться девушка. - Но я, как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90 процентов жителей разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно.

Представительница Украины. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Кстати, костюм украинки оказался не без политической подоплеки. Вместо юбки Неплях надела сплетенную из лозы раму, украшенную 25 лоскутами с вышивкой: "именно столько регионов в Украине, включая Донбасс и Крым". Впрочем, жюри к этому заявлению осталось безучастно: в топ финалисток Неплях не вошла.

Представительница США. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Ямайки. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Колумбии. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Тайланда. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Каймановых островов. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Камеруна. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Гватемалы. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Бельгии. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Венесуэлы. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse

Представительница Мексики. Фото: стоп-кадр www.youtube.com/missuniverse