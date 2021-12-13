Эксперт рассказал о главном правиле выгодных сбережений

Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие»

Новый год – отличное время, чтобы составить финансовый план на ближайшее будущее. И дать себе клятву его придерживаться. Что лучше - копить или жить в кредит? Из чего должен состоять инвестиционный портфель успешного инвестора? И что важнее, когда вы решаетесь инвестировать свои деньги: погоня за более высокой доходностью или консервативный подход к сбережениям? Об этом в интервью KP.RU рассказал Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

«НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ НАКОПЛЕНИЙ РЕГУЛЯРНОСТЬ ВАЖНЕЕ ПРОЦЕНТА»

- Давайте начнем с азов. Что правильнее: копить или жить в кредит?

- Чаще всего – такова общемировая практика - в первой половине жизни человек живет в долг. Он берет кредиты, чтобы получать образование и накапливать определенный объем имущества. В таком возрасте это абсолютно нормально. Примерно к 45 - 50 годам человек закрывает основные потребности. Но денежный поток остается. Тогда жизненная модель меняется. Все основные инвестиции завершены, дети выросли. Человек начинает откладывать. Поэтому средний возраст человека с накоплениями – это 50+.

- Но копить же все равно нужно и в более раннем возрасте. Хотя бы на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы купить то самое имущество в виде квартиры...

- Здесь тоже есть разные модели. Некоторые люди осознанно не совершают крупные покупки. Они предпочитают все арендовать. Они не покупают машины, квартиры. Поэтому у них нет больших капитальных затрат и им нет смысла брать кредиты. Но копить нужно всем - это правда. Хотя бы для того, чтобы иметь финансовую подушку безопасности.

- Как научиться это делать?

- Об этом написано огромное количество книжек. В них есть масса советов, правильных и работающих, с помощью которых можно научиться копить. Но могу сказать, что точно не поможет накопить сбережения. Это если вы сначала тратите, а потом пытаетесь отложить. Вот это точно не сработает. Главное правило накоплений - заплати сначала себе. Нужно сразу после получения зарплаты отложить 5-10%. Это позволит сформировать в течение года накопления в размере примерно одной зарплаты.

- А куда эту «десятину» откладывать?

- Можно на пополняемый вклад, без возможности частичного снятия. Но на самом деле инструмент не важен. И даже его доходность не так важна. При небольших объемах процент туда или сюда роли не сыграет. Потому что основной массив вашего капитала будет формироваться от самих накоплений. На начальном этапе гораздо важнее регулярность. Свой капитал нужно постоянно пополнять.

- Целый год копить, чтобы отложить всего одну зарплату? Это как-то долго и мало...

- Можно откладывать и больше. Тогда накопится две-три зарплаты. Главное - начните это делать. Делайте несколько лет. И тогда у вас появится приличная сумма, дополнительные знания, привычка откладывать и вопросы, что делать с накопившимися средствами. Соблазнов и «успешных историй» много. Но я бы предостерег от рискованных вложений в самом начале накоплений. Наибольший доход дают инвестиции с наивысшим риском. То есть, по ним можно получить высокую прибыль, но можно и потерять все сбережения.

- Когда у человека появились накопления и основное имущество (машина, квартира), что дальше?

- Я бы подумал о том, как застраховать свою жизнь и имущество. Пусть это дополнительные расходы, но они покроют фатальные риски. Ведь если у вас не будет полиса, и ваши дети затопят соседей снизу, или вы разобьете машину, или произойдет несчастный случай, вы можете потерять весь накопленный капитал, да еще и залезть в кредит. Чем искать доходность на полпроцента больше, лучше застраховать свои активы. Ведь в случае серьезного происшествия вы можете потерять не только доход, а вообще все.

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ И «ВИШЕНКА НА ТОРТЕ»

- А куда лучше вложиться сейчас: депозиты, накопительные счета, акции, облигации?

- Дать прогноз по ставкам и доходности невозможно. Если бы мы с вами знали, куда постелить соломку полгода назад, то мы бы ее постелили в накопительные счета, а потом переложились бы во вклады. Очень трудно предсказать, что будет через полгода. Если акции у вас сильно выросли, не факт, что они будут расти и дальше. То же самое и с рынком депозитов или облигаций.

- Тогда что должно быть в портфеле частного накопителя?

- Когда мы говорим о сбережениях, это не один продукт, а несколько, дополняющих друг друга. Классическая теория накоплений стоит на трех «китах». Первый – это защита капитала (страховки). Чтобы весь накопленный капитал не вылетел в трубу. Второй – инвестиционная часть. Те деньги, которые вам точно не понадобятся в ближайшее время. Третий – ликвидные инструменты, из которых можно быстро получить денежные средства. Есть еще «вишенка на торте» - рисковые вложения. Маленькая доля сбережений, которые можно пустить на спекуляции на бирже, поставить на «Спартак» или биткоин. Главное – это не должны быть ваши последние деньги, которыми вы можете рискнуть.

- Давайте подробнее про вторую часть. Интерес к инвестициям в последний год сильно вырос. Но начинающим всегда сложно понять, с чего начать. В банке «Открытие» есть «Готовые решения на ИИС». Что они в себя включают?

- ИИС - это индивидуальный инвестиционный счет. Он служит оболочкой, которая позволяет максимизировать доходы за счет налогового вычета. Дальше все зависит от направления деятельности, которую вы предпочтете, и от вида управления инвестициями. А внутри этой оболочки вы можете выбрать любой продукт: доверительное управление, сбалансированный портфель, продукт с защитой капитала акции, облигации.

- Чем отличаются эти виды управления?

- Прямое управление ¬– это брокерский счет. Вы сами выбираете, в какие ценные бумаги вкладывать деньги и сами совершаете сделки. Продаете, покупаете акции или облигации. Но можно отдать деньги в управление профессионалам. Это доверительное управление, паевые фонды, инвестиционное страхование жизни, структурные продукты с защитой капитала...

- ИИС удобен тем, что есть налоговый вычет. Но нужно подавать бумаги в налоговую. Поможет ли в этом банк?

- Да, конечно. В группе «Открытие» для клиентов формируется весь пакет документов, с которым вы можете обратиться в налоговую инспекцию. Ничего дополнительно заполнять не нужно.

«СТРАХОВКА ЖИЗНИ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ»

- Рассмотрим продукты страхования жизни. Есть накопительное, а есть инвестиционное. Чем они отличаются?

- Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) - это страхование жизни с задачей максимизировать ваш доход. А накопительное страхование жизни (НСЖ) - инструмент, который позволяет вам, несмотря ни на что, через какое-то время собрать требуемую сумму денег.

- Можете привести примеры?

- В случае с ИСЖ вы выбираете инвестиционную идею, в которую больше верите. Если рост произошел, вы получаете весь доход. Если роста нет, доход не получаете, но и вложенные средства не теряете. Параллельно с этим есть страховой компонент. Если с вами что-нибудь случится, вы получите страховое возмещение. НСЖ - продукт с регулярными взносами. Представьте, что у вас есть необходимость через 10 лет накопить миллион. Например, вы хотите, чтобы ваш ребенок поступил в хороший вуз. Вы начинаете каждый год откладывать по 100 тысяч рублей. Основное преимущество НСЖ в том, что-либо вы сами через 10 лет соберете миллион, либо, если что-то случится, страховая выплатит за вас этот миллион вам или вашему ребенку.

- У этих продуктов, как я понимаю, довольно жесткие условия. Например, нельзя досрочно забрать деньги. Точнее можно, но с большими потерями…

- Это вопрос психологии. Есть такой способ бросить курить – рассказывать всем, что ты бросаешь курить. И вот это социальное ожидание вас стимулирует. То же самое со сбережениями. Многие предпочитают сжечь мосты. Если я не внесу следующий платеж – потеряю часть от ранее внесённой суммы. Это способ достижения цели. Он особенно хорош для первой половины жизни, когда у вас есть множество соблазнов, куда можно потратить деньги и нужна дополнительная мотивация. Во второй половине жизни это уже не так актуально. К 45 - 50 годам человек уже договаривается сам с собой.

- Можете пояснить, почему именно такие условия?

- В накопительном страховании есть такое понятие как выкупная сумма. В течение первых нескольких взносов, в зависимости от срока продукта, вы не можете забрать премию, которую перечислили. Вот как это работает. Вы платите первый взнос и сразу же застрахованы на всю сумму, которая скопится за 10 или 20 лет. Если вы в конце первого года приходите и говорите, что хотите забрать эти деньги, естественно, страховая компания не может отдать всю сумму, ведь по факту вы были застрахованы весь год.

«СФЕРИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА В ВАКУУМЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

- У вас есть услуга «Персональный финансовый портфель». Как она работает?

- Специальная онлайн-программа и, при необходимости, живой менеджер консультируют клиента, рассказывают, как ему лучше разместить деньги с учетом его конкретной ситуации, подсказывают, из каких продуктов в рамках всех его пожеланий сформировать личный портфель.

- Вы можете дать универсальный совет? Например, куда лучше вложиться человеку, у которого есть 100 тысяч рублей, миллион или 10 миллионов рублей?

- Сложно говорить о некоем сферическом инвесторе в вакууме. Все зависит от большого количества личных факторов. У каждого из нас свой возраст, семья, дети, работа, имущество, потребности и т.д. Во всех случаях у нас будут все три части накоплений, о которых я сказал выше. При этом ликвидная часть должна составлять не менее 50%.

- Какой совет вы можете дать под Новый год всем, кто наконец хочет завести правильную финансовую привычку – копить?

- Просто начните это делать. Заплатите сначала себе. Заведите накопительный счет или депозит и откладывайте деньги сразу же, как получите зарплату. Ключевая ставка Центробанка сейчас высокая. Но в будущем она, скорее всего, будет снижаться. По крайней мере, в ЦБ ставят такую цель – снизить инфляцию до 4% годовых. Значит, примерно до этого уровня снизятся ставки по депозитам и накопительным счетам. Тем не менее, еще раз скажу: процент в самом начале не важен. Куда важнее регулярность. Откладывайте с каждой зарплаты и смотрите, как растут ваши накопления.

СПРАВКА «КП»

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